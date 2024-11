Preoccupazione per Hamilton: messaggio emozionante

Lewis Hamilton, il messaggio è davvero emozionante e arriva forte e chiaro a chi gli sta particolarmente a cuore

Lewis Hamilton si avvicina a un cambiamento importante della sua carriera. L’esperto pilota è in procinto di passare dalla Mercedes alla Ferrari dove proverà a vincere il suo ottavo mondiale di Formula 1. C’è grande fermento per questa grandissima novità e in Ferrari sono convinti che Lewis possa essere l’uomo decisivo per il definitivo salto di qualità.

Lewis Hamilton, dunque sta vivendo le ultime settimane in Mercedes poi saluterà tutti e il trasferimento, annunciato addirittura ad inizio anno, sarà finalmente realtà. Quattro le gare che mancano a definire l’addio ovvero i GP di Las Vegas, Qatar (con sprint race) e Abu Dhabi. Eventi in cui il campione britannico non avrà grandi obiettivi e nei quali potrà ammirare nuovamente un collega, le cui sorti gli stanno evidentemente a cuore.

Hamilton, il messaggio per il collega

Il riferimento è al giovane Franco Colapinto che sta vivendo un momento cruciale della sua carriera. Dopo l’ottimo debutto con la Williams avvenuto in questa stagione dovrà trovarsi una nuova monoposto per continuare a competere in F1. In altre parole si sta giocando il suo futuro. La Red Bull vorrebbe ingaggiarlo ma deve capire in quale scuderia poterlo piazzare se direttamente nel team principale o alla Red Bull. Svanita l’opportunità Suber, con Sainz in arrivo alla Williams, l’argentino è al momento senza un volante per la prossima stagione.

Una situazione che non piace a Hamilton. “Si è meritato di guidare una monoposto per il 2025. Non dipende da lui, ma credo che il posto che è ancora disponibile dovrà essere il suo” asserisce senza mezzi termini il pilota britannico. L’elogio verso il giovane collega continua:”Faccia pressione e tutto quello che è in suo potere affinché ottenga quel posto libero. Spero che abbia un buon entourage che gli assicuri una guida per il 2025. Lui deve anche restare concentrato sulle gare e sul lavoro“.

Sono questi i consigli che Hamilton dà a Colapinto, preoccupandosi della sua situazione, quasi rivedendosi in lui alla sua età. La chiosa sa d’investitura definitiva: “Ha svolto un lavoro incredibile, è stato chiamato all’ultimo e lanciato in questo sport senza una preparazione e se l’è cavata alla grande. Per quanto talento puoi avere c’è bisogno di tempo per prepararsi, guardate Antonelli. Lui non l’ha avuto ma sta avendo comunque dei risultati straordinari“.