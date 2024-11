Roma, che inizio per Ranieri: prima Napoli, poi il Tottenham. Aspettando l’Atalanta

Una partenza coi fiocchi per Claudio Ranieri per recuperare al meglio una stagione complicata dopo un inizio burrascoso: è quello che si augura il tecnico di Testaccio per la sua Roma dopo essere subentrato a Ivan Juric in panchina.

Si partirà dal Maradona contro il Napoli di Antonio Conte reduce da un punto nelle ultime due. Poi toccherà al Tottenham in Europa League, per poi chiudere 8 giorni da incubo contro l’Atalanta in casa.

Dopo aver avuto piena fiducia dalla società, il club del presidente Friedkin ha intenzione di risollevarsi e riportare il sereno in una piazza deluso dopo l’inizio shock. Ranieri lo sa e spera di concludere al meglio questo trittico: in primis recuperando Dybala, il grande assente delle ultime gare, poi cercando di avere tutta la squadra a disposizione.

Attualmente la Roma è dodicesima e, tra gli obiettivi della società, ci sarebbe anche quello di ritornare in Champions League con le prossime partite che definiranno il futuro di una squadra che ha intenzione di riscattare il ko interno contro il Bologna.