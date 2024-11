Boban vince in cassazione contro il Milan: i dettagli

Illegittimo il licenziamento per ‘giusta causa’ del manager di Zvonimir Boban, che ha vinto quest’oggi il ricorso in Cassazione, costringendo dunque il Milan a risarcirlo con la cifra di 5 milioni di euro (già previsti a bilancio, ndr). Dopo aver vinto in primo grado, Boban aveva perso nella sentenza in appello. Oggi pomeriggio il verdetto della cassazione. Il club rossonero ha già pagato Boban, deve solamente risarcire 1 mln e 200 mila euro che era stato condannato a restituire in secondo grado.