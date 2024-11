È morta una stella della Nazionale, scomparsa terrificante

Un terribile lutto ha colpito il mondo dello sport: l’ex stella della nazionale è passata a miglior vita

È un periodo a dir poco tremendo quello che sta vivendo il mondo dello sport. Lo stesso che è stato colpito, proprio nei giorni scorsi, da un altro gravissimo lutto. Una scomparsa che ha riguardato, in maniera particolare, il basket che perde una delle sue stelle. Come un fulmine a ciel sereno la notizia che mai nessuno avrebbe voluto dare.

Nyedzi Kpokpoya è passata a miglior vita. Una notizia shock per la pallacanestro francese. Il tutto è stato confermato, attraverso un comunicato da parte della Federazione, nel pomeriggio di lunedì 18 novembre. Il suo cuore ha smesso di battere, per sempre, all’età di 47 anni. Non si hanno aggiornamenti in merito alle cause del decesso. La cosa certa è che sono state avviate le prime indagini da parte della polizia che vuole saperne di più.

Fino a questo momento le autorità si sono limitate a dire che si è trattato di una morte “accidentale”. Un dolore enorme per i suoi tifosi e per tutti coloro che hanno avuto il piacere di averla come compagna di squadra e di affrontarla nel corso degli ultimi anni.

Lutto nel basket, addio all’ex campionessa della nazionale

Nata a Saint-Brieuc, la Kpokpoya è deceduta qualche giorno fa. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani e media transalpini pare che la sua morte si sarebbe verificata mercoledì 13 novembre. La notizia ufficiale del suo decesso, però, è stata confermata solamente cinque giorni più tardi.

Di ruolo centro, classe ’76, ha militato in Francia indossando le maglie di: Valenciennes (dove ha iniziato la sua carriera),Aix-en-Provence, Rennes e Villeneuve-d’Ascq. Poi nel 2005, quando militava tra le fila del Saint-Amand, la decisione di appendere definitivamente le scarpette al chiodo, dopo aver comunque giocato per dieci anni a livelli altissimi.

Le compagne di squadra ed i suoi tifosi la chiamavano “Kpo” che, con il passare del tempo, era diventato il suo soprannome. Nel corso della sua carriera aveva vestito la maglia della Nazionale francese in 21 occasioni (tra il ’94 ed il ’96). Poco prima di lasciare il basket aveva militato anche nel nostro Paese: tra il 2002 ed il 2003, infatti, la Kpokpoya aveva indossato la casacca della Virtus Viterbo in Serie A1 (arrivando 11ma in classifica).

Dopo aver chiuso la sua carriera di giocatrice di pallacanestro si è dedicata ad un altro lavoro: quello della finanza, tanto da essere assunta in una importante società consulenza a Londra. Dieci anni fa la decisione di pubblicare un libro intitolato “Rebound“. La Kpokpoya lascia un vuoto indelebile a tutti coloro che l’hanno vista giocare in campo e, soprattutto, alla sua famiglia che piange la scomparsa della 47enne.