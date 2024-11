Verstappen confessa tutto: tifosi senza parole

Il colpo di scena in casa Red Bull è dietro l’angolo: l’annuncio dalla famiglia Verstappen spiazza tifosi, decisione già presa

Max Verstappen si avvicina all’appuntamento che potrebbe scrivere una nuova incredibile pagine della sua carriera. Il GP di Las Vegas, di scena il prossimo weekend, vedrà il pilota della Red Bull andare all’assalto del quarto titolo mondiale consecutivo. Un risultato ormai alla portata dell’olandese che porta con sé un vantaggio corposo su Lando Norris.

62 i punti di ritardo che il britannico ha nei confronti del campione del mondo in carica che, dopo aver compiuto un vero e proprio miracolo sportivo in Brasile in occasione del GP di Interlagos, proverà a chiudere ogni discorso mondiale con due Gran Premi d’anticipo. Ma di Verstappen si è parlato e si parla ancora oggi moltissimo anche per quello che sarà il suo futuro ed il rapporto con la Red Bull, a detta di molti, logoratosi nel tempo.

Sotto contratto con la Scuderia di Milton Keynes fino a fine 2028, Max è stato a lungo corteggiato da Toto Wolff che ha provato a portarlo alla Mercedes. La scelta di Kimi Antonelli e la momentanea bandiera bianca issata dal Team Principal austriaco hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della Red Bull.

Intanto proprio in casa Red Bull tiene banco la questione secondo pilota. Checo Perez potrebbe rimanere al fianco di Max anche nel 2025, visti i tanti sponsor a supporto del pilota messicano. Ma non c’è solo lui in lizza per un posto di spicco. Nelle scorse ore è arrivato un annuncio ‘firmato’ nientemeno che da Verstappen e che ha lasciato di sasso i tifosi Red Bull: ecco cosa sta per succedere.

Verstappen, ecco chi lo affiancherà: “È pronto”

In questo caso si parla di Jos, il papà di Max, che in una recente intervista ha detto la sua seminando di fatto indizi importanti per quel che concerne la seconda guida al fianco del tre volte campione del mondo. E la rivelazione ha decisamente spiazzato i tifosi.

Ai microfoni di ‘Viaplay’ Jos ha detto la sua riguardo a quello che sarà il compagno di team di Max nel 2025. E in tal senso, l’ex pilota di Formula 1 non ha avuto dubbi sull’esprimere la sua preferenza: “Da quando è arrivato in Formula 1 come titolare, credo che Liam Lawson stia facendo molto bene. La logica suggerisce che sia pronto per il grande salto“. Verstappen ha quindi tessuto le lodi del neozelandese, considerandolo la miglior scelta per affiancare il figlio. Il motivo è presto detto.

“Non sono contrario ad un suo arrivo in Red Bull. Deve acquisire sicurezza e finire la stagione. Ed il team deve capire che strada prendere. Ma è meglio che vi sia una seconda guida competitiva che possa spingere e stimolare Max. Questo aiuta sempre“, ha concluso Jos promuovendo virtualmente Lawson. Adesso starà a Red Bull prendere la decisione definitiva, da qui a fine anno.