Clamoroso Sinner, è cambiato tutto: stravolta la classifica

Clamoroso Jannik Sinner, in un solo anno è cambiato veramente tutto: classifica decisamente stravolta

Un 2024 semplicemente indimenticabile per Jannik Sinner. Il penultimo tassello è stato completato con la vittoria, netta e decisa, delle ATP Finals in quel di Torino dove ha dimostrato, ancora una volta, di essere l’uomo da battere. Gli impegni per il nativo di San Candido, però, sono tutt’altro che terminati. Ora c’è spazio per la Coppa Davis e lui, insieme al resto della sua squadra, vuole replicare il successo ottenuto nella passata stagione.

Un periodo da favola quello che sta vivendo l’attuale numero uno al mondo. Con la chiusura del torneo disputato nel capoluogo piemontese diventa già ufficiale il verdetto per quanto riguarda le posizioni definitive in classifica. Ovviamente al primo posto non può che esserci l’atleta italiano. Basti pensare che con il secondo in graduatoria dista quasi 4mila punti di differenza. Seconda posizione attualmente occupata da un ottimo Alexander Zverev che ha saputo recuperare in questi ultimi mesi.

Sinner, adesso cambia davvero tutto: la classifica parla chiaro

Le novità, ovviamente, non sono affatto finite qui. Sinner guida la classifica con 11.830 punti conquistati seguito, appunto, da Zverev che ne ha collezionati 7.925. Al terzo posto, nonostante la vittoria di due titoli Slam, troviamo l’amico e rivale dell’altoatesino come Carlos Alcaraz a quota 7.010 punti.

Un cambiamento importante, rispetto all’inizio di questa stagione, nella Top 10. C’è chi ha deluso le aspettative e chi, invece, ha scalato posizioni in classifica in maniera importante. Se si vanno ad osservare le prime dieci posizioni in classifica in molti noteranno che nessuno ha confermato il proprio piazzamento dall’inizio del 2024.

Sinner, ovviamente, è un caso a parte visto che ha guadagnato ben 3 piazzamenti rispetto al 4°posto dello scorso anno. Balzo in avanti importante anche per Zverev che sembra aver messo definitivamente alle spalle il brutto infortunio alla caviglia che lo ha visto protagonista. Il tedesco è salito dalla settima alla seconda posizione in classifica. Come riportato in precedenza, però, ci si aspettava qualcosa in più dallo spagnolo Alcaraz che scende di una posizione conquistando la medaglia di bronzo.

Tra quelli che hanno effettuato un importante miglioramento spicca sicuramente il nome di Taylor Fritz che, dal decimo posto di inizio anno, ora si trova al quarto posto. Risultato ottenuto dopo le ultime Finals. Passi in avanti anche per Ruud (addirittura +5). Tracollo, anche se prevedibile, quello di Novak Djokovic che finisce al settimo posto (dalla prima posizione). C’è, però, chi ha fatto peggio del serbo: si tratta di Hubert Hurkacz che ha perso ben 7 posizioni. Male anche Rune e Tsitsipas che vanno fuori dalla Top 10.