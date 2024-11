ESCLUSIVA L’ag. Puglisi: “Elia e lo Spezia protagonisti. Parodi ha entusiasmo a Foggia, Cancelotti porta esperienza”

Michele Puglisi, agente proprietario della Mp Management, è intervenuto a Sportitalia per parlarci di alcuni suoi assistiti.

Elia: siete soddisfatti del suo inizio di stagione?

“Sì, di Elia siamo soddisfatti, come spesso accade con lui. Sta giocando sempre, con buone prestazioni sia a livello personale che a livello collettivo. Lo Spezia sta facendo molto bene, è una squadra solida, organizzata, figlia secondo me di una società altrettanto organizzata e di un allenatore preparato. Ad oggi i risultati si stanno vedendo. Elia deve continuare così su questa strada e deve continuare a fare un campionato da protagonista”.

Su De Benedetti al Mantova?

“Alessandro sta continuando questo percorso di crescita, con questo club che ha iniziato l’anno scorso a lavorare con il ragazzo. Lui è molto cambiato e sta continuando a cambiare calcisticamente, è un ragazzo giovane che l’anno scorso si affacciava a fare il primo campionato tra i professionisti. Si è ritagliato il suo spazio, quest’anno in una categoria superiore sta dimostrando di poterci stare. Mi interessa che lui continui a lavorare in questo modo, che cresca e che possa essere importante per un club che gli sta dando fiducia”.

Parodi a Foggia come si è ambientato?

“E’ arrivato con grande entusiasmo, continua ad avere grande entusiasmo. Purtroppo l’inizio di stagione non è stato come magari si poteva auspicare. Foggia è una grande piazza, ora ci sono un po’ di cambiamenti. Hanno tutto per potersi rimettere in carreggiata ed invertire la rotta: giocatori, staff e dirigenza insieme”.

Sulle parole di Capuano nei confronti di Parodi (in un’intervista a TuttoMercatoWeb) vuole dire qualcosa?

“Onestamente conosco molto bene Parodi. E come ha dimostrato nella sua conferenza stampa cui si riferiva Capuano è un ragazzo molto educato che secondo me non ha mancato assolutamente di rispetto, a nessuno. Al contrario, credo che le affermazioni che ho letto, quantomeno se sono state effettivamente quelle, sicuramente screditano la professionalità del mio assistito. Credo anche siano lesive della sua reputazione e della sua immagine, essendo state diffuse a mezzo stampa. Rimango un po’ perplesso. Uno può avere anche delle idee diverse, ma non credo che si debba andare sulla persona in questa maniera. Ognuno è libero di fare quello che vuole, si commenta abbastanza da sola come cosa”.

Cancellotti ormai ad Avellino è una delle certezze.

“E’ un giocatore esperto, importante per la categoria. Hanno avuto un inizio dove purtroppo non sono riusciti a mantenere il trend con il quale avevano finito la stagione passata, questo nel calcio capita. Ad un certo punto la società ha deciso di cambiare, mi sembra che stanno avendo i risultati dal punto di vista della classifica che è di vertice. Hanno dato continuità ai risultati, secondo me è una squadra forte, fatta di giocatori esperti. Sono convinto che potranno arrivare in fondo”.