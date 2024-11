ESCLUSIVA SI L’agente di Savona: “Dalla C alla Juve ed alla Nazionale: la realtà supera le aspettative”

Che inizio per Nicolò Savona: partito come giovane promessa da inserire gradualmente nella Juventus del nuovo ciclo targato Thiago Motta, ha sorpreso tutti ripagando la grande fiducia mostratagli dall’allenatore.

La recente chiamata in Nazionale testimonia la sua crescita esponenziale in questo avvio di stagione. Michele Puglisi, agente proprietario della Mp Management, è intervenuto a Sportitalia per parlarci del suo assistito.

La chiamata in Nazionale certifica la sua grande partenza di Savona. Soddisfatti?

“Siamo molto contenti, Nicolò sta facendo molto bene e la sua chiamata in Nazionale è una grande gioia. Ha fatto un inizio di stagione importante, deve mantenere questa rotta a godersi un po’ tutto quello che sta succedendo. Sempre però stando coi piedi per terra, perché bisogna lavorare e continuare su questa strada”.

Nessuno meglio di voi conosceva le sue qualità. Però le chiedo: a inizio anno vi sareste aspettati un suo rendimento tale nella Juventus fin da subito?

“Conoscendo le sue qualità pensavo che lui potesse ritagliarsi un buono spazio, ovviamente non sapevo quantificare quanto fosse questo buono spazio, considerando che gioca in un grande club come la Juventus. Sarei bugiardo a dire che mi aspettavo questo. Sicuramente ero convinto che restando poteva dire la sua, ma la realtà ha superato le aspettative”.

In cosa lo ha visto migliorato e dove invece può crescere ancora?

“E’ migliorato sotto tanti aspetti. Fisicamente ed a livello di attenzione per esempio, anche se credo che possa ancora perfezionarsi da entrambi i punti di vista. Lui ha una qualità unica, quella di essere un grande lavoratore, che pensa a fare il suo serenamente e che si fa trovare pronto. Si poteva pensare che un giovane come lui potesse pagare certe situazioni, invece dimostra di lavorare sempre nello stesso modo, a qualunque livello. Dagli ultimi due anni in Next Gen ora affronta sfide in stadi come San Siro con la stessa tranquillità”.

Questa qualità gli può tornare utile domani contro il Milan, a proposito di San Siro.

“Arriva dall’esperienza in Nazionale con grande energia, sicuramente si farà trovare pronto qualora il mister lo chiamasse in causa domani. In quel caso mi aspetto che faccia una una partita attenta, come sa fare lui. E’ una di quelle serate che sognava di giocare fin da piccolo”.