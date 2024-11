Pazzesco Verstappen, si riapre il mondiale di F1: l’annuncio

Max Verstappen, colpo di scena clamoroso: l’annuncio del campione olandese a poche ore dal GP di Las Vegas

Ritorna in pista la Formula 1, nuovamente negli Stati Uniti. Ad un mese dal Gran Premio di Austin, in Texas, stavolta il circus si sposta in Nevada, a Las Vegas per il terz’ultimo appuntamento di un mondiale che ha regalato emozioni e colpi di scena inaspettati

Verstappen ha in pugno il mondiale dopo aver tenuto di perderlo. La sua Red Bull, nella seconda parte della stagione, ha avuto un calo di performance, acuito anche dalla crescita di McLaren e Ferrari. E proprio il team di Woking, con Norris, ha provato ad impensierire l’olandese ed a strappargli il titolo iridato. L’impresa è riuscita solo a metà, tra errori ed occasioni perse da parte del pilota britannico.

A Interlagos, in Brasile, Verstappen con una gara magistrale ha messo il punto esclamativo sul suo quarto Mondiale di fila. La Red Bull, invece, potrebbe non farcela nella graduatoria costruttori. In questo momento, infatti, sembra una lotta a due tra McLaren e Ferrari, con Leclerc e Sainz che proveranno a recuperare i 36 punti di distacco dal team britannico

Verstappen, annuncio prudente prima di Las Vegas

Verstappen, come detto, ha in pugno il quarto mondiale consecutivo ed a Las Vegas ha il primo match point. Gli basta arrivare davanti a Norris per vincere con tre gare di anticipo. Lo stesso pilota olandese, tuttavia, mette le mani avanti in vista proprio del Gran Premio. “Capisco sia dal punto di vista delle corse che da quello degli affari il perché siamo qui ma non sarà il mio circuito preferito” ha spiegato l’olandese che ha quindi mostrato di non avere feeling con il tracciato statunitense.

“Su questa gara non ho un giudizio negativo ma preferisco le piste con curve ad alta velocità” ha poi aggiunto spiegando però come Las Vegas sia fantastica. Il pilota, poi, è decisamente cauto per quanto riguarda le possibilità di vittoria. “Manca ancora velocità sull’asciutto” ha sottolineato, lanciando poi un messaggio alla squadra.

“Non è che abbiamo vinto in Brasile e quindi tutto è andato alla grande, ha fatto la differenza il bagnato. Ci sono ancora molti punti in palio ed il titolo non è chiuso” ha aggiunto Verstappen per il quale “freddo e gomme sono due grandi incognite” Resta prudente dunque il campione olandese con la consapevolezza comunque che nessuno potrà togliergli l’ennesimo trionfo iridato.