Serie A, 13esima giornata: sabato Milan-Juventus! La Roma di Ranieri in trasferta a Napoli

Sarà una 13esima giornata di Serie A verosimilmente ricca di emozioni. Diversi sono, infatti, i big match in programma: diamo subito un’occhiata!

Apre le danze la gara tra Verona e Inter, in programma al Bentegodi sabato alle ore 15. La squadra di Inzaghi ha finora conquistato 25 punti, gli stessi di Atalanta, Fiorentina e Lazio. Il Napoli capolista è lontano una sola lunghezza. Nell’ultimo impegno, la Beneamata ha pareggiato la gara interna disputata proprio contro i partenopei. Gli scaligeri, invece, sono 14esimi con 12 punti: per loro si registra una sconfitta esterna con la Fiorentina, nell’ultima sfida.

Prima dell’ultimo scontro diretto giocatosi a maggio, è interessante notare come l’Inter abbia fatto registrare sette vittorie di fila contro il Verona: questa volta si potrebbe considerare la giocata “Parziale-finale 2/2”, su Planetwin365 quotata 1,91; come su WilliamHill, mentre su Betclic 1,72. Tra i risultati esatti, segnaliamo il 3-1 in favore dell’Inter: la quota è di 11,47 su Planetwin365; su WilliamHill 11 e su Betclic 9,25.

Alle ore 18 è prevista Milan-Juventus. Il big match vede affrontarsi la sesta e la settima forza del campionato: la squadra di Thiago Motta ha raccolto 24 punti ed è ancora imbattuta; quella di Fonseca conta 18 punti, gli stessi del Bologna, ma ha una gara da recuperare proprio con i felsinei. I bianconeri vengono da due successi di fila, mentre il Diavolo viene dalla rocambolesca trasferta col Cagliari chiusasi sul 3-3.

Guardando i precedenti, si può evincere come spesso questa gara, negli ultimi anni, sia particolarmente equilibrata e tirata. Basti pensare al fatto che le ultime sei partite giocatesi tra Milan e Juventus si sono chiuse con meno di tre reti totali realizzate: un altro Under 2,5, questa volta, vale su Planetwin365 1,70 volte la posta; su Betclic 1,60 e su WilliamHill 1,66. Interessante la quota del segno “X” all’intervallo: si parla di 2,09 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,99 e su WilliamHill 2,10. Un risultato esatto da tener d’occhio è l’1-1 finale: la quota è di 6,60 su Planetwin365; su Betclic 5,25 e su WilliamHill 5,80.

La 13esima giornata riserva ancora un altro big match, però. Stiamo parlando di Napoli-Roma, prevista per domenica alle ore 18. La sfida del Maradona mette l’una dinanzi all’altra la squadra capolista e una in cerca di risalire la china: i capitolini, che hanno perso quattro delle ultime cinque partite, si affideranno alla vecchia conoscenza Claudio Ranieri per sperare di migliorare l’attuale 12esima posizione.

Il successo esterno della Roma su Planetwin365 vale 4,95 volte la posta; su Betclic 4,57 e su WilliamHill 4,75. Da segnalare anche la quota dell’Over 2,5 finale: su Planetwin365 si parla di 1,90 volte la posta; come su WilliamHill, mentre su Betclic 1,89.