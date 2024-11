Thomas Ceccon via, rivelazione pazzesca in diretta: è imminente

Rivelazione pazzesca da parte di Thomas Ceccon. Il campione olimpico ha preso una decisione davvero importante

Thomas Ceccon è uno dei migliori nuotatori in circolazione e si è tolto la soddisfazione di vincere ben quattro medaglie alle Olimpiadi tra Tokyo 2020 e Parigi 2024. Inoltre si è laureato campione del mondo ai mondiali di Budapest nel 2022 nei 100 metri dorso, stabilendo il primato mondiale.

Nuovi orizzonti si stagliano adesso per lui con il futuro imminente che può regalargli novità interessanti. Il giovane campione ha preso una decisione che ha appena comunicato, sorprendendo tutti. Proprio in questi giorni il campione olimpico, vincitore dell’oro nei 100 dorso a Parigi 2024, è stato protagonista di un evento celebrativo dei 70 anni delle Fiamme Oro, alla margine del quale ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti alla stampa presente.

Thomas Ceccon ha deciso: ora è tutto ufficiale

Ceccon ha ammesso di esser rimasto per venti minuti fermo ad osservare la sua medaglia, prima di andare a custodirla, ripensando a tutti i sacrifici fatti nel passato per raggiungere i suoi obiettivi. “Ho fatto un percorso incredibile, ci ho messo tantissimo impegno. Ma adesso si riparte da zero“, asserisce il nuotatore. Quel ripartire da zero prelude a un annuncio importante sul suo futuro.

“Ho deciso di andare via dall’Italia” è la bomba che lancia Ceccon. Poi continua: “Ho un progetto all’estero anche se non è sicuro niente perché lì le regole sono differenti dal nostro Paese ma di sicuro voglio fare un periodo di vita fuori dall’Italia”. Quale sarà la meta? “Ho pensato ad Australia o Stati Uniti. Il dove comunque non è importante, ma lo è andare fuori per allontanarmi un po’ dalla mia comfort zone”, si dice sicuro. Pensa che un’esperienza fuori possa arricchirlo e farlo crescere ulteriormente.

L’obiettivo che ha in mente è chiaro: “Voglio iniziare lì la preparazione in vista dei prossimi Mondiali, quindi vorrei andare via a partire da gennaio“, asserisce l’azzurro, la cui scelta ricorda molto quella presa da Marcell Jacobs. Anche l’ex campione olimpico dei 100 metri, lo scorso anno, scelse di lasciare il suo allenatore Camossi per trasferirsi negli Usa, in Florida, ed essere allenato da Rana Raider, uno dei tecnici più ambiti dagli sprinter. Una collaborazione tutto sommato proficua con Jacobs che ha vinto un altro titolo europeo prima di mancare la conferma dell’oro olimpico a Parigi