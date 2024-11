Ultim’ora, Verstappen-Norris: stravolta la classifica di F1

Lando Norris e Max Verstappen, ribaltone in vista nella classifica di F1? Ecco cosa suggeriscono le ultime dichiarazioni

Archiviata una lunga pausa di tre settimane, la Formula 1 tornerà in pista questo weekend per il Gran Premio di Las Vegas, 22esimo appuntamento della stagione 2024. Un weekend che si prospetta dal valore cruciale in ottica iridata, visto che – per la gioia degli appassionati di motorsport – sono ancora in ballo entrambi i titoli mondiali.

Per quanto riguarda il mondiale piloti, la battaglia iridata è una questione a due tra Max Verstappen e Lando Norris. Sebbene in molti ritengano che l’alfiere della Red Bull si sia praticamente già assicurato il quarto campionato consecutivo, il britannico della McLaren ha ancora la possibilità di provarci e in Nevada farà ‘all in’ con la speranza di trovarsi ancora in corsa in Qatar e, soprattutto, negli Emirati Arabi Uniti.

F1, Norris sfida Verstappen per il titolo piloti: le sue parole sono chiarissime

Ad oggi sono 62 le lunghezze che dividono SuperMax da Norris, con l’olandese in testa a quota 393 e col britannico staccato a quota 331. Considerando che negli ultimi tre weekend stagionali vi è un bottino massimo di circa 80 punti a disposizione dei piloti, va da sé che Lando ha tutte le ragioni per credere ancora nel clamoroso ribaltone. Anche perché, da diversi mesi a questa parte, la McLaren possiede la vettura più veloce in griglia, tanto da essersi attestata come leader del campionato costruttori.

Ebbene sì, Lando Norris ci crede ancora nella conquista del suo primo titolo in carriera. Lo confermano le parole rilasciate dal diretto interessato nella conferenza stampa alla vigilia del fine settimana a Las Vegas. “È stato bello tornare in fabbrica dopo la tappa in Brasile. Mi sono preparato molto con i miei ingegneri per le ultime tre gare del campionato. Tutti sono molto motivati e pronti a dare il massimo perché restiamo ancora in lotta per entrambi i campionati“, ha dichiarato il britannico.

Parole che, se ne facciano una ragione i supporters di Verstappen, non lasciano spazio all’interpretazione: la sfida è lanciata. Ora tocca alla pista far capire quanto valore abbiano i proclami di Norris e se il titolo piloti sarà ancora una questione aperta negli ultimi due appuntamenti della stagione in scena a Losail e Abu Dhabi.