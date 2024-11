Lewis Hamilton, drammatica rivelazione: lo ha pensato davvero

Lewis Hamilton ha lasciato tutti di stucco con l’ultima drammatica rivelazione: un pensiero che ha toccato davvero l’anima dei tifosi

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, si sta preparando per lo sbarco in Ferrari del prossimo anno, ma nel frattempo vive ogni Gran Premio come un’ultima volta con la Mercedes. C’è infatti qualcosa che non è andato per il verso giusto.

Mancano tre gare alla fine della stagione di Formula 1 e il pensiero già corre al 2025. In realtà ci sono entrambi i titoli mondiali da assegnare, con Verstappen favorito tra i piloti e la McLaren in testa nel costruttori. Las Vegas, il Qatar e Abu Dhabi saranno il teatro di questa contesa, con un occhio rivolto già al prossimo anno. La Mercedes, soprattutto, sta cercando di programmare sviluppi tecnici e piani per il 2025, non avendo più molto da chiedere in questo campionato. Russell e Hamilton sono stati spesso competitivi nelle prove e in qualifica ma in gara è sempre mancato qualcosa.

Lo scorso Gran Premio in Brasile si è trasformato per Hamilton in un piccolo incubo, con un decimo posto finale che non può lasciarlo soddisfatto. Parlando con il suo muretto box al termine della corsa, Lewis aveva pronunciato le seguenti testuali parole: “Se questa è l’ultima volta, è un peccato che non sia stato un granché, ma sono comunque molto grato”. Di certo non il massimo per chiudere con la Mercedes in quello che sente il secondo GP di casa dopo Silverstone.

La clamorosa rivelazione di Hamilton a Interlagos: “Non volevo più tornare”

Tornando sull’argomento a Las Vegas, nella conferenza all’inizio del fine settimana, Hamilton è stato piuttosto chiaro nel mettere i puntini sulle i.

“In quel momento mi sono sentito così, come se non volessi tornare dopo quel weekend”. Un senso di frustrazione che è difficile da maneggiare in alcuni frangenti.

“Credo che sia naturale avere questa frustrazione quando si ha una stagione del genere. Sono abbastanza sicuro che non ne avrò un’altra di questo tipo”. La speranza anche di tutti i tifosi della Ferrari è che Lewis possa aver detto la verità, anche perché su di lui sono riposte tutte le grandi speranze del 2025, un anno in cui la Rossa deve tornare competitiva realmente per i due titoli mondiali. Vedremo se la frustrazione sarà gettata finalmente alle spalle.