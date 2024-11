Serie A, Parma-Atalanta: le formazioni ufficiali

Serata di gala al Tardini di Parma, dove contro la formazione di Fabio Pecchia, arriva l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo due settimane di sosta, Gasp si ritrova con un po’ di problemi fisici, tuttavia la profondità della rosa lo aiuterà proprio in serate come questa. Dall’altra parte, nel Parma, Pecchia deve rinunciare ad un uomo fondamentale come Bernabé Garcia.

L’undici titolare di Parma e Atalanta

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Benedyczak, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini.