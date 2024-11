Ufficiale Verstappen, nuovo terremoto a 3 GP dalla fine del Mondiale

Mancano orami soltanto tre Gran Premi prima della conclusione della stagione di Formula 1 ma spunta un terremoto a sorpresa

Il Mondiale 2024 di Formula 1 si avvia verso la sua conclusione con le ultime tre gare della stagione che si svolgeranno nelle prossime settimane e che decreteranno tutti i verdetti di questa stagione. Il protagonista che è di nuovo il favorito per la vittoria finale del titolo piloti è ovviamente Max Verstappen. L’olandese ha già vinto gli ultimi tre titoli in fila e vuole inanellare anche il quarto successo in questo 2024 per diventare sempre di più uno dei migliori in questo sport.

L’olandese guida la classifica piloti con 393 punti prima della partenza del terzultimo Gran Premio, quello a Las Vegas, mentre alle sue spalle c’è Lando Norris a quota 331. Al pilota della Red Bull campione in carica basta quindi ancora poco per vincere un nuovo Mondiale e la matematica certezza potrebbe arrivare già anche nella prossima gara in America.

In queste ore però per molti piloti, compreso Verstappen, si sta verificando uno scossone inaspettato che ha destato sorprese.

Formula 1, polemiche per il licenziamento di Niels Wittich: piloti sorpresi e Verstappen dice la sua

La FIA ha comunicato l’allontanamento di Niels Wittich dal ruolo di Race Director e questo ha lasciato a bocca aperta molti tifosi e tutti i piloti visto che mancano soltanto le ultime tre gare. Questo cambio in ruolo così importante ha avuto molte polemiche perché può avere un impatto sui prossimi Gran Premi e anche perché in un primo momento si parlava di dimissioni volontarie ma è stato poi lo stesso Wittich a negare questa ipotesi, confermando dunque che sia stata una scelta della FIA.

Verstappen ha parlato ai microfoni ufficiali della F1 in vista della gara a Las Vegas e ha commentato anche il tema Wittich con queste parole molto schiette: “Ho letto la notizia e non mi ha cambiato la giornata, è un po’ strano che avvenga nelle ultime tre gare. Non importa se sei favorevole o contrario a certe cose. In Brasile, ad esempio, ho pensato che ci fosse un margine di miglioramento. È comunque un po’ strano avere a che fare con un direttore di gara diverso”.

Verstappen si schiera al fianco di molti suoi colleghi che in queste ore si sono detti sorpresi di questa decisione visto che manca poco al termine del Mondiale. “Se normalmente si volesse cambiare un direttore di gara, forse lo si farebbe dopo la stagione – ha concluso il pilota Red Bull – e si avrebbe un po’ di tempo per far sì che lui si abitui alla situazione. Inoltre ci sarebbero i test pre-stagionali per entrare meglio nel ruolo. Ma vediamo come va, loro hanno deciso e noi dobbiamo accettarlo”.