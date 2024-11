Alex Zanardi, spunta un messaggio davvero toccante: tifosi commossi

Spunta un nuovo messaggio toccante riguardante Alex Zanardi: i tifosi sono commossi per l’ex pilota di Formula 1. Ecco perché

Alex Zanardi continua ad essere nel cuore di tutti gli italiani e dei suoi tifosi che pregano sperando di saperne di più sulle sue condizioni di salute. L’ex pilota di Formula 1 è assente dalla scena pubblica dal 2020 quando fu protagonista di un impatto contro un camion mentre era alla guida della sua handbike. Da lì è scomparso dai radar pubblici e ai fan non resta che affidarsi alle notizie che arrivano dal web o dai social.

Una vita davvero sfortunata la sua. Questo secondo incidente, che ne ha chiuso la carriera da sportivo probabilmente per sempre, è avvenuta a diciannove anni di distanza dall’altro che gli aveva portato all’amputazione delle gambe e all’addio alla carriera da pilota automobilistico. Si era reinventato nella handbike, diventando un campione paraolimpico con i fiocchi, tra i più noti nel panorama mondiale.

Alex Zanardi, spunta un ricordo toccante: quanta commozione per i tifosi

Quello che di Alex Zanardi più di ogni altra cosa ha sempre spiccato è il suo senso dell’umorismo, l’essere sempre ottimista e positivo nonché la sua resilienza. La stessa che probabilmente gli ha fatto avere salva la vita per una seconda volta. Come sta oggi?

Poco si sa da quel tragico giorno di giugno 2020. Dopo diversi mesi ha lasciato l’ospedale e si trova tuttora a casa, dove è accudito con amore dalla moglie. Per il resto la famiglia vuole mantenere la privacy più assoluta e non fa trapelare notizie. Un po’ come successo anche con Schumacher. Insomma ogni notizia che arriva sui social è buon motivo per ricordarlo e per chiedersi come stia. Spunta una foto, pubblicata da una pagina Instagram, che ha fatto sicuramente emozionare i fan e scendere una lacrimuccia ai più nostalgici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gentlemen Drivers ® (@gentlemendrivers_official)



Infatti nel post in questione, si vede un’immagine risalente al 1999 in cui c’è un sorridente e giovane Zanardi con tanto di tuta da pilota su una pista di Formula 1 con la bellissima Jodhi Meares. Per la precisione, si trattava del Gran Premio d’Australia di Formula 1 che si tenne a Melbourne nel 1999.

La modella, ai tempi anche lei molto giovane, appare vicino al pilota in tutte le sue forme, lasciando senza parole i fan e anche lo stesso Zanardi. Quest’ultimo fu protagonista con la sua Williams di quella gara che però lo vide ritirarsi a causa di un incidente.