Genoa, Vieira: “Possiamo migliorare, ma nel secondo tempo avremmo meritato la vittoria”

Prima gara e primo punto per Patrick Vieira sulla panchina del Genoa, contro il Cagliari. Un 2-2 positivo, visto anche il poco tempo che il francese ha avuto per preparare la partita. Il tecnico transalpino ha risposto alle domande in diretta su DAZN.

Ha avuto le risposte che si aspettava da questo Genoa?

“Sono molto soddisfatto, credo che i giocatori abbiano fatto una partita interessante. Mi spiace perché secondo me meritavamo la vittoria, soprattutto nel secondo tempo”.

Abbiamo visto una squadra meno timorosa. Ha lavorato su questo aspetto mentale?

“La cosa importante era dare fiducia ai giocatori. La qualità la abbiamo. Poi i giocatori sapranno dare il loro contributo. Abbiamo preso due gol su rigore e abbiamo creato diverse occasione che potevamo sfruttare meglio. C’è ancora tanto da migliorare”.

Miretti lo vede più da mezz’ala o da centrocampista?

“Ha la qualità per essere pericoloso negli ultimi metri per fare sia gol che assist. Ha l’intelligenza di trovare lo spazio e la tecnica per fare bene”.

Su Balotelli a sinistra?

“Ancora dobbiamo lavorare sulla fase offensiva e questi giocatori hanno la qualità per entrare e fare bene. Mario era dispiaciuto perché non era entrato prima ma queste reazioni sono quelle che voglio vedere”.