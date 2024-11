Ultim’ora Sinner, sì definitivo alla squalifica: che mazzata

Un annuncio che spaventa quello sulla squalifica di Jannik Sinner. Sarebbe davvero una mazzata per il numero uno azzurro

Jannik Sinner sta vivendo un’annata da sogno. Il suo 2024 è stato ricco di soddisfazioni e trofei che l’hanno consacrato come il tennista più forte del mondo. Pochi gli avvenimenti negativi in stagione. Sul campo sono state davvero rare le battute d’arresto, tutte arrivate per infortuni o problemi fisici tra Roland Garros, l’Olimpiade di Parigi e Wimbledon.

Sinner ha dovuto fronteggiare (e sta fronteggiando tuttora) una vicenda che ancora deve arrivare a una conclusione definitiva. Ci riferiamo alla positività a un controllo antidoping, effettuato in occasione del Masters di Indian Wells dello scorso marzo.

Il tutto è emerso in estate con il tennista altoatesino che si è da subito professato innocente. Scagionato dall’ITIA che ha avallato la sua difesa relativa alla positività al Clostebol scaturita per contaminazione con una pomata usata dal suo massaggiatore, Sinner ora deve affrontare il giudizio del TAS che deve decidere sul ricorso all’assoluzione presentato dalla WADA che ha chiesto per il campionato azzurro una squalifica di 1-2 anni.

Sinner, l’annuncio sulla squalifica spaventa tutti

La sentenza sul caso Clostebol è attesa a inizio anno. Intanto il classe 2001 ha mostrato una grande tenuta mentale, non facendosi condizionare da questa brutta storia. I risultati parlano per lui. In attesa del giudizio, l’anticipazione formulata da un ex collega non può non spaventare i fan del numero uno del mondo.

Omar Camporese, ex numero uno d’Italia nonché nazionale di Coppa Davis, si è esposto sulla possibile squalifica di Sinner in un’intervista rilasciata mowmag.com. “Questione allucinante, è stata solo sfortuna (..) le voci purtroppo dicono che una squalifica ci sarà anche se non si di quanto ma ci sarà.” L’ex tennista entra poi più nei dettagli: “Questo è quello che si sa, ma fin quando non viene fuori il verdetto non ci voglio credere anche perché se si verifica una cosa simile non so cosa succederà al tennis”.

Il verdetto del TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) è atteso nel 2025, vedremo se prima o dopo l’Australian Open, il primo Slam della stagione in cui Sinner si presenterà da campione in carica dopo il successo in finale un anno fa contro Medvedev in cinque set. Il primo trionfo di un’annata indimenticabile non solo per Jannik ma anche per la storia del tennis.