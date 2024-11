Valentino Rossi, è saltato tutto: fan letteralmente sconvolti

Una notizia decisamente sorprendente per Valentino Rossi: è saltata la sua presenza, svelato il motivo

Pur avendo lasciato la MotoGp da diversi anni, il nome di Valentino Rossi continua ad echeggiare dovunque rombino i motori e non solo quelli dei prototipi della MotoGP.

La sua avventura nel GT World Challenge, cominciata un anno fa, non è iniziata sotto i migliori auspici e Rossi ha fatto non poca fatica ad ambientarsi. La situazione è andata pian piano migliorando per lui ed ha ottenuto anche dei successi importanti. Anche alla guida di un auto, Valentino ha mostrato tutto il suo talento ed anche chi era scettico sul suo approdo nel mondo delle corse automobilistiche si è dovuto ricredere.

Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata una notizia riguardante Valentino Rossi che ha sorpreso e non poco tutti i suoi fan che non si sarebbero aspettati una cosa del genere. Nella giornata di venerdì 22 novembre, il FIA World Endurance Championship ha reso noto l’elenco degli iscritti alla stagione 2025 ed il nome del Dottore non è presente, un’assenza che non è passata certo inosservata

WEC, Valentino Rossi assente: svelato il motivo

Tutto ci si aspettava fuorché che il nome di Valentino Rossi non fosse nell’elenco dei piloti partecipanti al FIA World Championship. Tuttavia ci sono motivi ben precisi dietro questa decisione che, peraltro, non è definitiva. Secondo quanto riportato da Motorsport, Rossi svelerà i suoi piani futuri per il 2025 solo dopo l’ultimo round del GT World Challenge Europe a Geddah. Già nei test di Sakhir, il Dottore aveva fatto sapere come si stesse confrontando ancora con il Team Principal di WRT Vincent Vosse per capire cosa fosse meglio fare.

Inoltre, come rivelato dallo stesso Rossi, l’intenzione è quella di ridurre i propri impegni al volante per stare vicino alla sua famiglia. Rossi ha spiegato come correre troppo lo stia sfiancando e che la compagna Francesca, incinta del secondo figlio, non è contenta che stia sempre in pista: “Onestamente mi sono reso conto che 16 gare sono troppe e mi ritrovo nella stessa situazione della MotoGP. Sono stanco e la mia compagna Francesca si arrabbia perché sono sempre in giro” ha ammesso con sincerità ai microfoni di Motorsport.

Pertanto, l’assenza di Rossi nel WEC 2025 è ad oggi solo temporanea ed il Dottore prenderà una decisione finale solo al termine dei suoi impegni in questo 2024. I fan possono dunque stare tranquilli, Valentino Rossi ha ancora tanta voglia di scendere in pista e se dovrà farlo al WEC non si tirerà indietro.