Venezia-Lecce 0-1, Dorgu regala i primi 3 punti a Giampaolo

Una rete di Patrick Dorgu nel secondo tempo regala i tre punti al Lecce e a Marco Giampaolo contro il Venezia di Di Francesco. Terzo gol in campionato per il danese dopo le reti al Via del Mare contro Parma e Verona, l’ultima come quella odierna decisiva per vincere 1-0.

Venezia-Lecce, le ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Duncan, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Pierotti. Allenatore: Giampaolo.

Venezia intraprendente ma poco cinico

Il Venezia crea ma spreca tanto. Al Penzo è il Lecce a vincere 0-1. Padroni di casa pericolosi già dopo 4 minuti con Pohjanpalo. Il centravanti riceve un pallone sul primo palo ma viene anticipato all’ultimo istante da Baschirotto, che concede il corner ai veneti. Altri 4 minuti e a provarci è Oristanio. Il centrocampista si accende dopo una rimessa laterale, arrivando davanti Falcone ma calciando clamorosamente fuori da pochi passi. Spunto interessante, finalizzazione da rivedere. Al 23′ prima occasione per il Lecce. Sugli sviluppi di corner battuto da Rafia stacca Gaspar, che di testa però non crea grossi pericoli a Stankovic. Al 30′ è ancora Oristanio ad essere pericoloso. Il centrocampista salta diversi avversari arrivando a tu per tu con Falcone, che poi si impone in uscita prendendosi un calcio di punizione dopo un fallo. Super giocata però da parte del numero undici del Venezia. Tra il 34′ e il 35′ Venezia pericoloso ancora 2 volte ma è al 38′ che gli uomini di Di Francesco hanno l’occasione migliore. Sugli sviluppi di un calcio di punizione sfruttato da Nicolussi Caviglia, Idzes ruba il tempo alla difesa del Lecce colpendo la travers dopo un colpo di testa. Primo tempo che si conclude 0-0 con il Venezia che spreca tanto.

Dorgu punisce, 3 punti per Giampaolo

In avvio di ripresa non cambia il copione. Venezia pericoloso subito con Pohjanpalo. Ottimo chance per il finlandese, servito bene in area da Oristanio. La sua conclusione però viene allontanata in piena area di rigore da Gaspar. Al 54′ ci prova poi Duncan. Conclusione da posizione defilata del centrocampista, che ruba il tempo alla difesa del Lecce andando a colpire con il mancino. Ancora Falcone a metterci una pezza e salvare i giallorossi. Prima chance della ripresa per gli ospiti che arriva al 64′. Ci prova Dorgu. Rebic riceve in area da Ramadani e invece di calciare sceglie di servire Dorgu, che non capisce bene le intenzioni del croato lasciandosi anticipare dalla difesa veneta. Al 71′ è poi però lo stesso Dorgu a trovare la rete del vantaggio ospite. Ripartenza letale del Lecce, che colpisce il Venezia in contropiede: Gallo riceve sulla sinistra e cambia gioco su Dorgu, che schiaccia con il destro riuscendo a beffare Stankovic con una conclusione che si è stampata all’angolino. Due minuti dopo la chance per il pari capita poi a Pohjanpalo che dopo conclusione di Ellertsson non trova la porta. Finisce così 0-1 con il Venezia che perde ancora e Giampaolo che trova i primi 3 punti sulla panchina del Lecce.