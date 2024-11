Bologna, Italiano punta il Lille: “Sfida durissima. Pobega? Espulsione stupida, era abbattuto”

Dopo il ko per 3 a 0 contro la Lazio all’Olimpico, il Bologna si rituffa in Champions League e prepara la delicata sfida di domani contro il Lille. Il tecnico rossoblu Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia: “Il Lille è una squadra composta da calciatori di grandissimo livello. Giocatori forti che in questo momento stanno facendo bene in campionato e in Champions. Sarà una partita tostissima, anche se consideriamo come giocano. Sarà una squadra che non farà calcoli: è forte fisicamente e ha un grande passo. Sta a noi ora alzare il livello. Dobbiamo dare il tutto per tutto per cercare di fare punti. Siamo ancora dentro e domani ci proveremo con tutti i nostri mezzi e la nostra volontà”.