Juventus, in campo in vista dell’Aston Villa. Solo 17 disponibili per Motta (VIDEO)

La Juventus questa mattina è scesa in campo per l’ultimo allenamento prima della sfida di Champions League contro l’Aston Villa. Situazione di totale emergenza in ogni reparto per la formazione di mister Thiago Motta, che si sta allenando alla Continassa con 14 giocatori di movimento più 3 portieri.

Al momento sono indisponibili otto giocatori. L’ultimo in ordine di tempo a infortunarsi è stato Weston McKennie, che ha avuto un affaticamento muscolare dopo la partita col Milan. Oltre a lui non ci sarà nuovamente Dusan Vlahovic. Oltre loro assenti dall’allenamento anche Douglas Luiz e Nico Gonzalez, fuori entrambi per problemi muscolari, il cui decorso non è ancora noto.

Su un campo secondario, poi, si è allenato anche Vasilije Adzic.

Fuori, ovviamente, anche i due infortunati gravi: Bremer e Juan Cabal, entrambi col legamento crociato lesionato. Il colombiano, questa mattina, è stato operato all’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione dal professore Sonnery-Cottet, lo stesso che aveva operato anche Bremer. La Juventus ha comunicato che l’intervento è perfettamente riuscito.