Marcell Jacobs, spunta un segreto sbalorditivo: quasi nessuno ci crede

A sorpresa spunta un segreto dell’ex uomo più veloce del mondo, Marcell Lamont Jacobs: è talmente sbalorditivo da non crederci

A Las Vegas, terz’ultima tappa del Mondiale di Formula 1, si sono chiusi i giochi per il titolo iridato. A Max Verstappen è bastato il quinto posto per laurearsi campione del mondo per la quarta volta di fila (come Sebastian Vettel).

Tuttavia, resta incerta e apertissima la lotta per il titolo costruttori. Con il terzo e quarto posto nella capitale mondiale del gioco d’azzardo, conquistati rispettivamente da Carlos Sainz e Charles Leclerc, la Ferrari ha rosicchiato 12 punti alla McLaren e ora sono solo 24 le lunghezze di distanza dalla scuderia anglo-tedesca che guida la relativa classifica.

A spingere le monoposto del ‘Cavallino Rampante’, a Las Vegas, anche un tifoso d’eccezione, l’ex olimpionico dei 100 metri Marcell Jacobs. Lo sprinter si è concesso un momento di svago per assecondare la sua passione per il motorsport (ha davvero la velocità nel sangue) e per ragioni di sponsor.

Nell’occasione, infatti, il primatista europeo dei 100 metri piani ha sfoggiato un outfit da paddock griffato da un noto brand tecnico il cui design è nato dalla collaborazione con uno dei grandi nomi della musica rap americana, A$AP Rocky. Un look che ha lasciato a bocca aperta così come un suo segreto che è spuntato nel frattempo.

Jacobs e l’allenamento con l’ossigeno arricchito: ecco di cosa si tratta

Gli atleti di alto livello come Marcell Jabobs si avvalgono di tutto ciò che la tecnologia mette a disposizione per incrementare le loro prestazioni. Ha destato molta curiosità un video, postato dallo sprinter sul suo profilo Instagram lo scorso 18 aprile, in cui Jacobs, madido di sudore, corre su un tapis roulant con indosso una maschera in neoprene che copre bocca e naso ed è collegata a un lungo boccaglio mentre le sue gambe e il bacino sono infilati in una sorta di canotto di gomma rigida da cui bordi scende fino a toccare terra una tenda di plastica trasparente.