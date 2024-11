Milan, Fonseca: “Abbiamo dominato e meritato la vittoria ma dobbiamo migliorare”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo la vittoria conquistata in casa dello Slovan Bratislava:

Che ne pensa di questa vittoria: “Nelle ultime tre partite abbiamo vinto, tre vittorie consecutive. Abbiamo fatto nove gol, penso che sia molto positivo. Adesso abbiamo tre partita in cui abbiamo la possibilità di vincere. Oggi era importante vincere e l’abbiamo fatto”.

Perché questi blackout: “Penso che abbiamo dominato durante la partita. Abbaimo cambiato tanti giocatori e abbiamo fatto cose positive. Ci sono cose in cui dobbiamo migliorare, magari perché abbiamo cambiato tanti giocatori. Non abbiamo fatto bene nelle marcature preventive, siamo migliorati dopo l’intervallo. Abbiamo meritato di vincere e sull’ultimo gol preso c’è un errore chiaro dell’arbitro. Penso che meritassimo di finire con un altro risultato”.

La cura Fonseca funziona per Leao: “Parlo sempre con Rafa, sa perché oggi non ha giocato. Ha capito e quando è entrato è stato decisivo. Penso che sia quello che tutti vogliamo. Sono soddisfatto. Anche quando sta in panchina ha voglia di aiutare la squadra e questo è molto positivo”.

Cosa permette agli altri di colpirvi così: “Sono cose difficile da spiegare. Sul corner abbiamo tre calciatori indietro. Non sono questioni tattiche. È una questione di lettura e non di atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo permesso allo Slovan di uscire due o tre volte, sono questioni di marcature preventive. Dobbiamo arrivare avanti per essere preparati in queste situazioni ma siamo stati troppo lontani e loro sono usciti. È stato un problema di comprensione riguardo ciò che stava succedendo”.