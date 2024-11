Milan, Jovic operato: l’intervento e tempi di recupero

Il Milan ha comunicato che questa mattina a Belgrado, l’attaccante della formazione rossonera Luka Jovic è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, alla presenze di un membro dello staff medico del club.

Il numero 9 del Milan è stato sottoposto ad un intervento per il rinforzo del canale inguinale sinistra. L’operazione è stata effettuata dal dottor Zarko Vuckovic per risolvere un ricorrente problema di pubalgia.

Jovic si fermerà nella capitale serba per una settimana, prima di fare rientro a Milanello dove comincerà il periodo di riabilitazione. I tempi di recupero per l’attività agonistica sono stati quantificati in 4 settimane.

Di fatto, il Milan ritroverà Jovic a fine 2024 e probabilmente sarà a disposizione solo nel 2025.