Come finirà Lazio-Roma? Trova su www.planetwin365.news il pronostico di Lazio-Roma e vinci, invia un sms al numero + 39 439 00 03 698

La Champions League passa dallo stadio Olimpico. Questa domenica, alle ore 20,45, si giocherà il derby della Capitale tra Lazio e Roma: in palio punti che potrebbero essere decisivi per la corsa al quarto posto. La sfida, ricordiamo, è valida per la 32esima giornata di Serie A. Dopo qualche passo falso, gli aquilotti hanno conquistato tre punti pesantissimi nell’ultimo turno. Al Gewiss Stadium, i biancocelesti hanno superato l’Atalanta col risultato di 1-0 e hanno raggiunto quota 55 punti in classifica.

Pur avendo interrotto il filotto di successi, i giallorossi hanno le carte in regola per dire la loro nella corsa al quarto posto e la gara di domenica sera potrebbe persino rappresentare una sorta di crocevia. Guardando i precedenti, è molto curioso notare il fatto che quando si gioca “in casa della Lazio”, il trend sia tutt’altro che positivo per i giallorossi: questi ultimi hanno vinto l’ultimo Lazio-Roma nel dicembre del 2016. Dybala e compagni hanno vinto gli ultimi due derby giocati con i cugini biancocelesti.

Pronostico di Lazio-Roma

Questa volta le quote sono molto equilibrate, tanto che il match potrebbe chiudersi in parità. La vittoria della Lazio, tuttavia, pagherebbe 2,72 volte la posta su Planetwin365; su Eurobet 2,75 e su Bwin 2,65. Altro dato interessante riguarda il fatto che negli ultimi dieci derby della Capitale, soltanto in una occasione entrambe le squadre sono andate a segno durante i 90 minuti di gioco. Si parla della sfida del 26 settembre 2021. Che possa essere interrotto questo trend? Su Planetwin365, la giocata “Goal” pagherebbe 1,80 volte la posta; su Goldbet e Betflag 1,75.