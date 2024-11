Ufficiale Sinner, annuncio inaspettato dopo il trionfo in Coppa Davis

Jannik Sinner ha spiazzato tutti con le parole espresse dopo il secondo trionfo in Coppa Davis: cosa ha detto il numero uno al mondo

L’Italia ha conquistato la seconda Coppa Davis di fila. Gli azzurri del CT Volandri hanno schiantato in finale l’Olanda: sono bastati i successi di Berrettini e Sinner nei rispettivi singolari, senza quindi passare per il doppio, per alzare il trofeo per il secondo anno consecutivo. Un cammino netto, quello dell’Italia, che ha pienamente meritato questo successo: una vittoria che fa esultare soprattutto Matteo Berrettini, tornato assoluto protagonista dopo aver dovuto osservare i suoi compagni dagli spalti lo scorso anno.

Il tennista romano ha battuto Botic Van de Zandschulp in due set (6-4 6-2) e Jannik Sinner ha poi fatto altrettanto contro Tallon Griekspoor (7-6 6-2). Due vittorie che hanno consentito all’Italia di conquistare la terza Coppa Davis dopo quella del 1976 e il successo del 2023.

Con questo trionfo Sinner può davvero concludere un 2024 da sogno. Il campionissimo altoatesino ha vissuto un anno straordinario, vincendo tantissimi tornei (tra cui gli Australian Open e gli US Open) e portandosi al primo posto della classifica ATP. Proprio dopo la vittoria in Coppa Davis è arrivato un annuncio inaspettato da parte del 23enne di San Candido che ha spiazzato i tifosi.

Ufficiale Sinner: le dichiarazioni hanno spiazzato tutti

Ai microfoni di Sky Sport, infatti, Jannik Sinner ha voluto evidenziare come il successo di quest’anno sia ancora più bello rispetto a quello del 2023. Il motivo è presto detto: Sinner è felice di aver potuto trionfare in Davis assieme a Matteo Berrettini. “Bellissimo finire la stagione in questa maniera, ci tenevo tanto”, ha detto il numero uno al mondo, che però ha voluto anche rimarcare l’importanza di avere in squadra atleti come Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Ora Jannik può finalmente staccare e godersi il meritato riposo, con l’auspicio di poter vivere un 2025 da assoluto protagonista e magari liberarsi anche della nota vicenda extra-campo che di certo non gli fa dormire sonni tranquilli. “Sono contento di come abbiamo lavorato io e il mio team, poi vediamo nella prossima stagione”.

Berrettini, felicissimo per il successo in Davis, ha voluto ringraziare proprio Jannik Sinner: “Devo tanto a Jannik – le sue parole a ‘Sky’ – ha tanta voglia di migliorarsi e non porsi limiti. L’ho ringraziato e ha avuto ragione anche di una previsione: ora diventa anche mago”.