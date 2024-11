Zaia (Pres. Regione Veneto): “Abbiamo fatto la storia con la prima Olimpiade diffusa”

Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ha parlato in occasione della presentazione degli itinerari di Viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, tenutasi al Palazzo della Gran Guardia di Verona. Queste le sue parole: “Abbiamo dato vita a un dossier per la prima Olimpiade della storia diffusa sul territorio. È il dossier delle sfide, il bob ci sarà. Qui a Verona si terrà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi, eventi con 3,5 miliardi di spettatori in tutto il mondo, che si terranno in un luogo che non è sede di gara. Una sfida importante che Verona ha accolto e sta portando avanti. Farò il tedoforo, magari lo farò non in carica, ma a prescindere da questo lo farò. Ho dato la mia disponibilità e penso che lo farà anche Giovanni Malagò. Magari farò un tratto veneto, mi piacerebbe da piazza San Marco”.