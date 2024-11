Rivelazione terribile su Leclerc: “Per Charles è difficile”

Leclerc è sempre più sotto i riflettori. Nelle ultime ore è spuntata una sorprendente rivelazione sul suo conto

Il Gran Premio di Las Vegas ha emesso il primo verdetto: Max Verstappen è campione del mondo di Formula 1 per la quarta volta di fila.

Resta in sospeso, invece, il titolo costruttori che vede la Ferrari sempre più negli scarichi della McLaren. Sono solo 24 le lunghezze che separano il “Cavallino Rampante” dalla scuderia britannica. Non solo. Charles Leclerc ha nel mirino il secondo posto di Lando Norris. L’inglese negli ultimi Gran Premi ha decisamente frenato permettendo così al monegasco di rientrare in corsa per la piazza d’onore, alle spalle dell’olandese della Red Bull.

Insomma, la Ferrari si gioca molto nelle ultime due prove del calendario iridato di Formula e conseguentemente la tensione sale alle stelle come dimostra il rabbioso team radio di Leclerc al termine del Gran Premio di Las Vegas per il discusso episodio avvenuto con Sainz.

Leclerc e il team radio polemico, la stampa spagnola difende Sainz

A Las Vegas le Ferrari si sono piazzate terza e quarta ma a salire sul terzo gradino del podio è stato Sainz che così ha ‘scippato’ punti preziosi al compagno di box (ancora per poco), in piena lotta per il secondo posto della classifica. Ebbene, Leclerc ha sfogato la sua rabbia verso Sainz, reo di non aver rispettato l’ordine di scuderia di non attaccarlo all’uscita dai box come già accaduto in passato. Il monegasco ha usato parole dure (“Non ha rispetto, mi f###e sempre”) che hanno scatenato la reazione della stampa spagnola, schieratasi al fianco di Sainz.

“Il monegasco ha perso le staffe in radio. Ha continuato ad arrabbiarsi con il compagno di squadra, dopo non essere riuscito a superarlo. Il ’55’ non ha fatto nulla di male. Ma Charles spesso trova difficile accettare di essere alle sue spalle“, la difesa d’ufficio del quotidiano ‘Marca’.

Il quotidiano madrileno ha anche sottolineato che Leclerc ha fatto buon viso a cattivo gioco con la stampa iberica mitigando le sue recriminazioni per non alienarsi le simpatie dei tifosi di Sainz, sapendo che i fan di quest’ultimo avrebbero letto le sue dichiarazioni, per poi andare all’attacco dello spagnolo con la stampa italiana e quella francese.

Da parte sua, Carlos Sainz non ha replicato alle accuse del compagno di squadra, un comportamento da vero gentleman per ‘Marca’ che non risparmia una stoccata anche alla Ferrari: “Carlos, nonostante fosse stato danneggiato dalla sua squadra, non ha voluto attaccare Charles dimostrando di essere un gentiluomo“. Insomma, gli ultimi due appuntamenti della stagione 2024 di F1 promettono scintille, in tutti i sensi.