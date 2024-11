Roma, Hummels: “Col Tottenham quasi ultima spiaggia. Non sono pentito della mia scelta”

Arrivata a Londra per la sfida di domani col Tottenham, la Roma rappresentata da Claudio Ranieri e Mats Hummels si è presentata in conferenza stampa. Il difensore tedesco è stato il primo a rispondere alle domande dei giornalisti.

Che partita sarà quella di domani? Quali le differenze di giochi rispetto al gioco di Juric?

“Il match è molto importante per me e per la squadra, forse un’ultima spiaggia. Punti pesanti per qualificarci per gli spareggi e invertire la tendenza. Una grande occasione che possiamo giocare ad un livello già alto. Differenze tra Juric e Ranieri? Giochiamo più per reparto meno uomo contro uomo. Quello che conta è che domani faremo bene il nostro dovere“.

Come sta la squadra?

“Ho trovato un gruppo che ha lavorato con serietà e al meglio. Se ho vissuto un momento simile in altre squadre? Sì. Col Borussia ho vissuto dei momenti difficili. Bisogna crederci sempre. Se continuiamo con questo ritmo a lavorare sono sicuro che le cose miglioreranno nettamente“.

Perchè, secondo te, hai giocato così poco? Ti sei pentito di essere venuto a Roma?

“La ragione principale è che quando sono venuto non mi allenavo da tre mesi. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Ora arriveranno momenti per dimostrare quello che sto facendo in allenamento. Quello che conta ora è invertire la tendenza non solo a livello personale ma anche quello della squadra. Non mi sono pentito di essere venuto qui“.

Seconda volta che affronti il Tottenham. Che evoluzione ha avuto questo club?

“Evoluzione notevole. La squadra gioca con le idee molto chiare. Uno dei miei giovani difensori preferiti gioca qui, lui ha dei picchi di velocità incredibili. E’ una squadra che pressamolto e che vorrà coinvolgere tutto lo stadio. Reggere l’urto. Mi aspetto una partita difficile contro una delle squadre preferite“.

Sei mai stato vicino a giocare in club inglesi?

“Diverse volte ci sono andato vicino, ma non è mai andato in porto. Tra qualche tempo dirò in quali club. Ci sono andato vicino 4 volte, ma mai in porto. Sempre stato bello giocare in Inghilterra“.