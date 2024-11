Triste addio a 30 anni, lo sport perde uno dei volti più vincenti della storia

A soli 30 anni ha preso una decisione importante, quella di dire addio allo sport: si ritira uno dei volti più vincenti

Per uno sportivo arriva un momento della vita in cui bisogna prendere una decisione molto importante: continuare la propria attività oppure lasciare il posto ai più giovani. L’atleta in questione ha optato per quest’ultima opzione. Una decisione che, però, spiazza tutti visto che arriva ad una età di certo non più giovane, ma nemmeno così avanzata.

A soli 30 anni ha deciso di appendere, definitivamente, la cuffia al chiodo. Questo è quello che ha scelto di fare Emma McKeon, una delle nuotatrici olimpioniche più importanti al mondo. La donna, attraverso un post sui social network, ha comunicato il suo addio al nuoto. Uno sport che, afferma, le ha dato così tanto e che le ha fatto conoscere tantissime persone.

Una carriera di tutto rispetto ed, allo stesso tempo, vincente per la 30enne che ha collezionato in bacheca ben sei medaglie d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo nelle ultime tre Olimpiadi in cui ha partecipato. Della McKeon si ricorderanno, inevitabilmente, per essere stata otto volte detentrice del record mondiale. Il nuoto, ha affermato, l’ha plasmata prima come persona e poi come sportiva.

Decisione sofferta, a 30 anni si ritira dallo sport: tifosi commossi

Il nuoto, adesso, fa parte del passato. Adesso la McKeon è pronta a godersi una nuova avventura della sua vita. Ovvero riprendersi tutto quello a cui ha dovuto rinunciare ed accantonare per inseguire i suoi sogni sportivi. Nel post ha anche affermato di non aver avuto ancora il tempo necessario per riflettere sulla decisione che ha preso.

Poi ha voluto rivolgere un messaggio ai bambini che hanno intenzione di intraprendere questa carriera: “Voglio che sappiano che una volta, anche io, ero nella loro stessa posizione. Ovvero che un giorno sognavo qualcosa di grande. Mi piacerebbe avere un impatto importante sulla vita delle persone, incoraggiarle ad impegnarsi per inseguire i loro sogni“.

Come riportato in precedenza l’ex atleta australiana ha ottenuto ben 14 medaglie olimpiche (tra Rio. Tokyo e Parigi). In particolar modo in Giappone, nel 2021, ha ottenuto il bottino più alto da una nuotatrice in una singola Olimpiade. Dal momento in cui la notizia del suo ritiro ha iniziato a diffondersi sono arrivati messaggi da parte di chi l’ha conosciuta ed apprezzata in tutti questi anni.

Proprio come la capo missione della squadra olimpica australiana, Anna Meares. Quest’ultima ha speso parole di elogio per la McKeon per il suo impatto che ha avuto, sin dal primo momento, con la squadra e sulla comunità sportiva. Molti dei suoi colleghi la ringraziano sui social e la definiscono con una singola parola: “Icona“.