Milano Premier Padel P1, ufficiali wild card per main draw e qualificazioni. Tanta Italia all’Allianz Cloud

Sventola il tricolore all’Allianz Cloud di Milano. Ecco le wild card per la terza edizione del Milano Premier Padel P1, al via sabato 30 con le qualificazioni e lunedì 2 con gli incontri del tabellone principale. Tre le coppie ammesse nel main draw: una tutta italiana, quella formata da Riccardo Sinicropi e Lorenzo Di Giovanni, a cui si aggiungono Simone Cremona (che giocherà con Jaime Fermosell) e Marco Cassetta, in coppia con Miguel Angel Solbes. I quattro azzurri torneranno quindi in campo all’Allianz Cloud poche settimane dopo aver raggiunto uno storico quarto posto ai FIP World Padel Championships di Doha.

Di quella squadra facevano parte anche Aris Patiniotis e Facundo Dominguez, che hanno avuto accesso al tabellone principale del Milano Premier Padel P1 per ranking: Patiniotis giocherà con Jesus Moya, Dominguez con Nacho Piotto. Le wild card per il tabellone di qualificazione, che si giocherà al GetFit, sono andate invece a Simone Iacovino e Michele Bruno (che nel Major di Roma furono capaci di superare le qualificazioni) e ai giovanissimi Matteo Platania (classe 2006, di Agrigento) e Matteo Sargolini (2007, di Civitavecchia). Gli altri italiani che giocheranno le ‘quali’ a Milano sono Denis Perino (con Jorge Ruiz), Alvaro Montiel (con Thomas Leygue), la coppia Flavio Abbate/Giulio Graziotti, Emiliano Iriart (con Pedro Araujo) ed Enzo Jensen (con Alonso Rodriguez Martinez).

Nel tabellone femminile, la wild card per il main draw è andata a Martina Parmigiani e Chiara Pappacena, medaglie di bronzo ai FIP World Padel Championships di Doha. Parmigiani e Pappacena si aggiungono ad altre due azzurre ammesse per ranking al tabellone principale: la numero 1 d’Italia Carolina Orsi (in coppia con la spagnola Nuria Rodriguez) e Giorgia Marchetti, che gioca invece con la francese Lea Godallier. Giulia Dal Pozzo e Caterina Baldi, vincitrici pochi giorni fa del FIP Rise di Napoli, hanno invece ricevuto una wild card per le qualificazioni e si aggiungono a Lorena Vano (in campo con la spagnola Amanda Lopez Moral), e alla coppia tutta azzurra formata da Emily Stellato e Giulia Sussarello.