Valentino Rossi, incredibile gesto poco fa: lacrime nello sport

Tifosi a bocca aperta, emozioni forti per il gesto incredibile di Valentino Rossi: lo ha fatto davvero

Quando c’è bisogno di lui, Valentino Rossi non si tira mai indietro. Il Dottore ha più volte dimostrato, con i fatti e non solo con le parole, di avere un gran cuore. Disposto sempre, o quasi, ad aiutare gli altri, negli ultimi anni si è prodigato per i giovani piloti, diventando per molti di loro un faro o una guida, soprattutto per quelli del suo team. Stavolta però ha deciso di dedicare le sue attenzioni ad altri, e ha sorpreso i tifosi con un gesto che ha commosso tutti.

A distanza di diversi anni dal suo ritiro dal mondo delle corse, o almeno dal Motomondiale, Rossi è ancora in grado di lasciare tutti a bocca aperta. Sensibile ai problemi di chi nella sua carriera ha avuto un ruolo importante, se non addirittura fondamentale, il Dottore ha compreso di dover fare qualcosa per migliorare la situazione di tante persone sfortunate, e non si è tirato indietro.

A pochi giorni dal termine del Mondiale 2024, ha quindi scelto di tornare con il cuore in Spagna, e in particolare in quella terra valenciana martoriata dalle tremende inondazioni di poche settimane fa, per cercare di dare il proprio contributo alla causa di chi, con enorme fatica e sacrificio, sta cercando di rimettere in piedi la città, colpita da un dramma senza precedenti.

All’asta il casco di Rossi: il ricavato andrà a Valencia

Quella che per anni è stata la città che ha ospitato l’ultimo gran premio della stagione, molto spesso accogliendo le passerelle trionfali di Valentino Rossi nella sua lunga e gloriosa carriera, quest’anno ha dovuto cedere il passo a causa delle inondazioni, consentendo a Barcellona di ospitare l’atto finale del Motomondiale.

Organizzare un gran premio in momento di lutto sarebbe stato fuori luogo per Valencia. La situazione, nonostante sia passato diverso tempo dalle inondazioni, continua infatti a essere difficilissima, e per questo motivo Rossi ha deciso di fare tutto il possibile per poter dare un contributo.

In particolare ha deciso di mettere all’asta un casco AGV Pista GP RR autografato. Non proprio un casco qualunque, ma un modello che richiama quello che ha indossato nella sua ultima gara, proprio a Valencia nel 2021. Il ricavato dell’asta andrà a chi sta cercando con tutte le proprie forze di aiutare le persone più colpite dall’alluvione.

L’intera somma sarà infatti devoluta alla Cruz Roja di Valencia, da settimane ormai impegnata per fornire un aiuto concreto alle persone rimaste senza casa, senza un tetto, senza nulla, o a chi ha dovuto subire la perdita di un proprio caro in quella che rimarrà una tragedia indimenticabile per tutta la Spagna.