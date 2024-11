Cagliari-Verona 1-0, Piccoli gol regala tre punti a Nicola

Basta un gol del solito Roberto Piccoli a regalare 3 punti al Cagliari contro il Verona sesta sconfitta nelle ultime 7 per l’Hellas. Terza consecutiva per gli uomini di Zanetti. Cagliari che sale così a 14 punti scavalcando Roma, Parma, Lecce e proprio gli Scaligeri.

Cagliari-Verona, le ufficiali

CAGLIARI (3-4-1-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Makoumbou, Augello; Luvumbo; Lapadula, Piccoli. Allenatore: Nicola.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Belahyane; Livramento, Suslov, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Zanetti

La partita

Partenza lenta del match. Al 33′ la prima grande chance è per il Cagliari. Colpo di testa di Zappa, praticamente solo in piena area piccola, e riflesso importante e decisivo di Montipò che salva lo 0-0. Allo scadere della prima frazione è poi il Verona a sfiorare il vantaggio. Si chiude con due fiammate il primo tempo, stavolta sono gli ospiti a sfiorare il gol con Lazovic che, ben servito da Bradaric, calcia alto da buona posizione. Ripresa povera di emozioni fino al 76′ quando Piccoli fa 1-0. Era stata quasi perfetta la difesa del Verona in questa ripresa, stavolta però il Cagliari ha confezionato l’azione perfetta. Bellissimo lo scambio nello stretto tra Felici e Makoumbou, splendido il traversone dell’ex terzino della FeralpiSalò che mette Piccoli in condizione di calciare un rigore in movimento. In ritardo Magnani, 1-0. A due dal termine è poi Felici a sfiorare il 2-0. Bravissimo l’esterno a saltare Bradaric e a rientrare sul sinistro per tentare la conclusione sul secondo palo, salva tutto Coppola con un miracolo. Al termine dei 5 minuti di recupero non cambia più nulla, Verona ancora ko. Il Cagliari torna a vincere.