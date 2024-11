Manuel Bortuzzo fa impazzire i suoi fan, rivelazione inattesa

L’ultimo post di Manuel Bortuzzo su Instagram ha mandato letteralmente in visibilio tutti i fan dell’atleta paralimpico

“Se ce l’ho fatta io si può fare“: sono queste le parole pronunciate da Manuel Bortuzzo a margine del festival di ‘Focus’ che si è tenuto al museo Leonardo da Vinci di Milano. In un’intervista rilasciata al Tg La7 l’atleta paralimpico, costretto sulla sedia a rotelle dopo essere stato colpito per sbaglio da un proiettile alla schiena, ha sottolineato che non bisogna mai avere paura di provare e che purtroppo le sfortune nella vita “ci accomunano tutti“.

Bortuzzo ha vissuto un’estate da protagonista vincendo la medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi. Il suo obiettivo è ora provare a fare ancora meglio all’appuntamento del 2028 a Los Angeles, dove proverà a lottare per la medaglia d’oro. Nel frattempo l’atleta paralimpico si dedica anche ad altre attività, tra cui la scrittura: il suo libro ‘Rinascere’, da cui è stato tratto anche un film, riscuote ancora oggi un ampio gradimento.

E non è tutto, perché ovviamente Manuel Bortuzzo si ritaglia anche dei momenti tutti per sé al di fuori degli impegni sportivi. Proprio un post pubblicato nei giorni scorsi sulla sua pagina Instagram ha mandato in visibilio i suoi tantissimi ammiratori. L’atleta azzurro ha infatti ricordato a tutti di andare nelle sale per vedere uno dei film più attesi di questo periodo.

Gioia Bortuzzo: il suo post manda in estasi i fan

Stiamo parlando di Oceania 2, l’ultimo lungometraggio animato realizzato dalla Disney sbarcato proprio in questi giorni nei cinema italiani. Nel post si può vedere Bortuzzo davanti alla scenografia del film: “Ciao Disney“, scrive l’atleta paralimpico nella didascalia, aggiungendo anche l’hashtag #Oceania2.

Sotto il post di Manuel Bortuzzo sono comparsi tanti commenti da parte dei fan, entusiasti nel vedere il sorriso del 25enne triestino. “Bellissimo e dolcissimo“, scrive la fan Daniela, mentre Assunta non vede l’ora di andare a vedere Oceania 2. Il film d’animazione è il 63esimo classico Disney ed è il sequel di Oceania, uscito nel 2016.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Bortuzzo (@manuelmateo_)

La protagonista è sempre Vaiana Waialiki, doppiata da Emanuela Ionica nei dialoghi e da Chiara Grispo nel canto, che tre anni dopo le vicende del primo film esplora le isole dell’Oceania con l’obiettivo di trovare altre persone connesse all’oceano. Vaiana riceve un inatteso richiamo dai suoi antenati e si lancia quindi una nuova emozionante avventura.