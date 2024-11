Serie A, 14esima giornata: Roma contro l’Atalanta per uscire dalla crisi, Inter ospite della Fiorentina

Tutto pronto per il prossimo turno di Serie A. Archiviata la tre giorni europea, è tempo di concentrarsi già sulla prossima giornata di campionato, ovvero la 14esima. Diamo un’occhiata alle partite più interessanti.

Dopo il pareggio casalingo in Europa League contro il Ludogorets, la Lazio di Baroni è pronta alla trasferta contro il Parma. I biancocelesti, reduci da cinque vittorie di fila in campionato, sono attualmente quinti con 28 punti, gli stessi di Atalanta, Inter e Fiorentina. I ducali, invece, sono 13esimi con 12 punti. Uno dei dati più interessanti che emerge dai precedenti di questa sfida è che gli Aquilotti abbiano vinto le ultime 11 partite contro i crociati, considerando campionato e coppe. Questa volta, la vittoria della Lazio è quotata 1,85 su Planetwin365; su Unibet 1,84 e su Betclic 1,79. Da segnalare anche la quota del risultato esatto 2-1 in favore della Lazio: si parla di 9,24 volte la posta su Planetwin365; su WilliamHill 8,50 e su Betclic 8,50.

Un’altra partita che merita attenzioni, in questo turno di campionato, è Fiorentina-Inter. La sfida è prevista per domenica alle ore 18. Entrambe le compagini stanno vivendo un buon momento di forma: i toscani vengono da sette successi consecutivi in Serie A, mentre i nerazzurri hanno vinto tre delle ultime cinque partite. Sia la Viola che la Beneamata hanno 28 punti, dopo 13 partite. Non è da escludere che la partita possa essere molto vivace: interessante la quota dell’Over 2,5 a 1,72 per Planetwin365 e WilliamHill, mentre su Betclic la quota è di 1,70. Al netto di ciò, va detto che parta leggermente favorita la squadra ospite: la vittoria dell’Inter vale 1,99 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 1,94 e su WilliamHill 2. Azzardando, si potrebbe puntare sul risultato esatto 3-2 in favore dell’Inter: la quota è di 25,83 su Planetwin365; su WilliamHill 21 e su Betclic 23.

A chiudere la giornata sarà Roma-Atalanta. I giallorossi hanno perso cinque delle ultime sei partite, compresa l’ultima che ha segnato l’esordio di Ranieri. Il ritorno del tecnico di Testaccio non è stato memorabile e ora c’è voglia di riscatto. La Dea, però, sta vivendo un momento magico: i ragazzi di Gasperini hanno vinto le ultime sette partite tra campionato e coppe e sono secondi con 28 punti. Segnaliamo la quota dell’Under 2,5: su Planetwin365 si parla di 1,99 volte la posta; su Betclic 1,87 e su WilliamHill 1,85. La vittoria della Roma è quotata a 2,97 secondo Planetwin365; su Unibet 3 e su Betclic 2,87.