Morata e doppietta di Reijnders: il Milan batte 3-0 l’Empoli

Nel secondo anticipo di questo sabato di Serie A, il Milan batte 3-0 l’Empoli. La gara si sblocca al 19′ con la rete di Alvaro Morata, che da dentro l’area di rigore non ha problemi a infilare la palla in rete. Al 44′ il raddoppio rossonero: Reijnders si coordina alla perfezione e conclude con il destro nell’angolino basso alla destra di Vasquez. Il tris lo cala ancora il centrocampista olandese al 69′ che arriva al limite dell’area di rigore e batte ancora il portiere dei toscani. Con questa vittoria, la formazione di Paulo Fonsea sale a quota 22 punti in classifica, l’Empoli resta a 16.