Federica Pellegrini, tutto finito: rivelazione bomba in diretta

Ecco cosa è successo negli ultimi giorni a Federica Pellegrini, la regina del nuoto italiano lanciatasi di recente in una nuova avventura.

Citare Federica Pellegrini vuol dire parlare di una delle fuoriclasse assolute nella storia del nuoto e dello sport italiano. La ‘Divina‘, così come è stata soprannominata durante la sua carriera, ha infatti regalato gioie e trionfi incredibili al nostro sport, soprattutto nelle prove dei 200 metri stile libero, disciplina dove ha detenuto il record mondiale per anni.

La Pellegrini, medaglia d’oro da giovanissima alle Olimpiadi di Pechino 2008, ha sempre tenuto alto il livello delle sue prestazioni, diventando di fatto una delle migliori atlete della sua generazione. Da un paio di anni la nuotatrice nativa di Mirano ha scelto di ritirarsi, di dire basta con le competizioni agonistiche affrontando così una seconda fase della sua vita personale e professionale.

Negli ultimi anni, Federica è stata molto attiva in altri ambiti. Oltre ad aver scritto e pubblicato un libro autobiografico di grande successo (Oro), ha partecipato al reality show Pechino Express insieme al marito Matteo Giunta. L’ultima esperienza è è ancora in atto. L’ex nuotatrice è tra i protagonisti dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, il talent di Rai Uno che la sta mettendo alla prova con il mondo del ballo.

Ballando con le Stelle, la verità sulla rottura Pellegrini-Madonia

Negli ultimi giorni si parla di Federica Pellegrini soprattutto per la rottura della coppia a Ballando composta da lei e da Angelo Madonia, il ballerino assegnatole dalla produzione dello show Rai. Quest’ultimo è stato allontanato per possibili dissidi con l’ex nuotatrice, la quale ha ammesso a Striscia la Notizia che le cose non funzionavano a dovere.

A fare chiarezza sulla vicenda c’ha pensato Ivan Zazzaroni, il noto giornalista sportivo e giurato di Ballando. Interpellato dal programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’, ha spiegato come Madonia fosse troppo preso dal suo rapporto con Sonia Bruganelli, opinionista e producer anche lei partecipante al talent.

“L’allontanamento di Madonia non dipende dalle liti con la Lucarelli. Diciamo che la Pellegrini è stata curata poco… – spiega il direttore del Corriere dello Sport – Lei voleva fare un percorso e Angelo era piuttosto distratto. Federica ha resistito finché ha potuto, c’erano già stati problemini sorti in passato che non riguardavano neanche lei direttamente. In 19 anni, Madonia è stato il primo ballerino allontanato. Per me doveva ballare con la Bruganelli, c’è stato un errore a monte. La Pellegrini non ha commesso errori, anche lei ha saputo dopo del suo addio”.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Federica Pellegrini avrebbe dovuto danzare con Samuel Peron, uno dei maestri storici. Ma quest’ultimo si è infortunato nelle prove, dunque l’ex nuotatrice ha fatto coppia sabato 30 novembre con Pasquale La Rocca, convincendo a pieno la giuria.