Hamilton-Ferrari, è saltato tutto: la decisione definitiva

Il futuro pilota della ‘Rossa’ al centro di una clamorosa rivelazione: Hamilton-Ferrari, è arrivata una decisione inaspettata

Sarà un anno speciale per la Ferrari, quello che si aprirà ufficialmente tra una manciata di mesi. Perché dopo Michael Schumacher nuovamente un sette volte campione del mondo approderà a Maranello per fare la storia. Lewis Hamilton è stata una scelta facile per Vasseur che non ha esitato a mettere sotto contratto l’inglese lo scorso febbraio.

Un annuncio epocale che ha lasciato a bocca aperta milioni di tifosi. L’idea di vedere una vera e propria leggenda come Hamilton vestire una tuta rossa ancora oggi lascia interdetti: lo stesso Toto Wolff, Team Principal di Mercedes, ha dichiarato di non riuscire a immaginare Lewis in Ferrari. “Il rosso non è il suo colore”, disse mesi fa. E ora, in attesa della possibilità di vederlo effettivamente alla guida della ‘Rossa’, sono arrivate novità davvero rilevanti.

Nelle scorse ore è venuta a galla un’ufficialità che ha spiazzato non poco i tifosi della Ferrari. Si parla proprio di Lewis Hamilton e dei suoi ‘inizi’ alla guida della ‘Rossa’ al fianco di Leclerc. La decisione è definitiva. Lewis Hamilton si è legato fino al 2028 alla Ferrari, con un ricco contratto grazie al quale potrebbe chiudere la carriera puntando all’ottavo titolo mondiale proprio alla guida della ‘Rossa’. Per l’esordio con Ferrari, però, bisognerà attendere ancora qualche mese.

Ferrari, è UFFICIALE: salta tutto con Hamilton

Si era palesata, come consuetudine, la possibilità che l’inglese prendesse parte ai test Pirelli di scena il prossimo 10 dicembre ad Abu Dhabi alla guida della Ferrari. Accadrà invece a Carlos Sainz, ‘liberato’ dalla scuderia di Maranello e pronto ad esordire subito su Williams.

Per Hamilton, invece, bisognerà aspettare. L’annuncio è arrivato poche ore fa: il 39enne di Stevenage sarà invece impegnato in un evento di saluti organizzato da Petronas, sponsor che da anni affianca Mercedes.

Dal Qatar Hamilton ha spento le polemiche su un presunto ostracismo di Wolff nei confronti di Vasseur e la Ferrari. “Ero combattuto, so che a Fred avrebbe fatto piacere ma guidare la Ferrari per la prima volta lì non mi entusiasmava. Non credo che mi sarebbe stato concesso se lo avessi chiesto. C’è un evento con gli sponsor per salutarli. Io ho un contratto con il team fino al 31 dicembre. Va benissimo così”.

L’inglese, dunque, secondo quanto riferito da ‘Autosport’, ha tagliato corto: l’intenzione è quella di chiudere nel migliore dei modi i rapporti con Merceses prima di passare ufficialmente in Ferrari. “Non sono preoccupato, comunque non avevo intenzione di partecipare. L’ho detto a Fred. Non guidare lì ritarda il processo in vista del prossimo anno ma faremo il possibile per recuperare”.