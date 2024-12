Hamilton lascia tutti di stucco: tifosi Ferrari gelati

I tifosi della Ferrari sono rimasti senza parole di fronte all’ultima scelta di Lewis Hamilton: nessuno avrebbe potuto immaginarlo.

Mancano solo due gare al termine del Mondiale 2024 di F1 e la Ferrari è totalmente concentrata sulla possibilità di andare a caccia di un titolo mondiale dopo 16 anni di astinenza. Il titolo piloti è stato già vinto da Max Verstappen nello scorso GP di Las Vegas ma per quello Costruttori la battaglia è ancora aperta: la McLaren, infatti, ha 24 punti di vantaggio sulla Rossa di Maranello e 53 sulla Red Bull.

Riuscire a riportare questo titolo darebbe grande slancio alla Ferrari in vista del prossimo anno, quando il Cavallino rampante potrà contare sulla super coppia formata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc per provare a riconquistare anche il titolo piloti (che manca dal 2007). Tuttavia l’avventura del campionissimo britannico a Maranello non pare iniziare con i migliori auspici: un episodio ha fatto un po’ storcere il naso a tanti fan ferraristi.

Hamilton, infatti, non prenderà parte ai test di Abu Dhabi del prossimo 10 dicembre. Il sette volte campione del mondo non correrà sulla pista di Yas Marina né con la SF-24 né con la W15: dovrà infatti presenziare a un evento di saluti della Petronas, lo sponsor storico del team. Nulla di troppo problematico: il contratto con la Mercedes ha scadenza il 31 dicembre.

Hamilton no alla Ferrari: tifosi spiazzati

In più Vasseur ha fatto capire che il 39enne di Stevenage non avrà bisogno di chissà quanto tempo per creare il feeling giusto con il team Ferrari. Lo stesso Hamilton ha precisato che non prendere parte a questi test non gli toglie il sonno: il pluricampione del mondo ha chiarito che esordire con la Rossa in quell’occasione non lo entusiasmava.

“Non è quello che volevo fare e l’ho detto anche a Fred (Vasseur)”, le parole di Hamilton. Tuttavia il prossimo pilota della Ferrari ammette che non partecipare a questi test può creargli dei problemi: “Non guidare ad Abu Dhabi è qualcosa che ritarda il processo e rende più difficile l’inizio del prossimo anno. Ma faremo del nostro meglio per recuperare”.

Hamilton lascia la Mercedes dopo 12 stagioni caratterizzate da grandi successi. Con la scuderia di Brackley il pilota britannico ha portato a casa sei titoli iridati ed è arrivato due volte secondo (nel 2016 e nel 2021).