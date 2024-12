Inter, Marotta: “Rinvio scelta spontanea di tutti. Inter vicina alla famiglia di Bove e alla Fiorentina”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la decisione di sospendere la partita contro la Fiorentina a causa del malore occorso a Edoardo Bove, centrocampista dei toscani: “I dirigenti della squadra viola sono andati all’ospedale, ho parlato con Daniele (Pradè, ndr) poco fa e sono qui per dare la vicinanza dell’Inter, ma credo valga per tutto il mondo calcistico alla famiglia e alla Fiorentina. La scelta di rinviare il match è stata spontanea da parte di tutti i protagonisti, siamo una comunità e quando succedono queste situazione emotivamente negativa è normale che si prenda una decisione di questo senso, visto che tutti, arbitro compreso, erano emotivamente coinvolti e la decisione è stata spontanea davanti a un fatto che spero non sia gravissimo. Ci tenevo a portare il mio pensiero a nome di tutta l’Inter e del mondo del calcio“.

Inter, Marotta sulle altre gare

Anche le prossime partite verranno rinviate?

“Devo dire che non abbiamo affrontato il tema, siamo davanti a un fatto purtroppo rilevante dal punto di vista della salute di un ragazzo di 22 anni, credo che la concentrazione sia sul fatto della sua salute, speriamo possa venirne fuori bene, da domani valuteremo le situazioni legate a un eventuale recupero“.