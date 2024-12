Ultim’ora Sainz, c’è poco da fare: cala il gelo alla Ferrari

Cala il gelo sulla Ferrari, arriva una notizia tremenda: novità incredibile su Carlos Sainz, cambia tutto

Manca sempre meno alla fine del Mondiale di Formula 1. Chiusa definitivamente la corsa per il titolo piloti, ancora una volta terminata con un successo di Max Verstappen su Red Bull, resta aperto il discorso costruttori. È chiaro però che le attenzioni di tutti siano già rivolte al 2025, una stagione in cui molti cercheranno il rilancio. Tra questi anche Carlos Sainz in Williams, pronto a diventare un temibile rivale per la Ferrari.

Alle battute conclusive della sua altalenante avventura alla guida della monoposto rossa, il pilota spagnolo si è posto un ultimo obiettivo: cercare di dare il proprio contributo negli ultimi due gran premi di questo 2024 per portare la Ferrari a vincere un Mondiale Costruttori che avrebbe comunque un significato molto importante per la scuderia di Maranello.

“Nulla mi farebbe più felice di dire addio alla Ferrari vincendo il titolo costruttori“, ha assicurato Sainz, convinto di potercela fare, ovviamente con il supporto fondamentale di Charles Leclerc, con cui non sono mancate tensioni in questi quattro anni in Ferrari, comprese quelle dell’ultimo GP di Las Vegas.

L’impresa è possibile ma non semplicissima. Servirà il miglior Leclerc per riuscirci, così come il miglior Sainz. Anche se la sensazione è che lo spagnolo in Ferrari, con o senza il titolo in questo 2024, potrebbe venire presto dimenticato. A sostituirlo arriverà infatti un pilota come Hamilton, dal curriculum molto più pesante. Un’ombra che ha oscurato l’ultima stagione ferrarista dello spagnolo, che però è convinto di non aver nulla da invidiare all’inglese, come confermato in queste ore.

Concentrato sul presente, proiettato su un futuro in cui dovrà dimostrare di essere un pilota di grande spessore anche con una vettura al momento non di primissima fascia come la Williams, Sainz rischia di essere rapidamente dimenticato dal popolo Ferrari.

Lui, che con la Rossa era convinto fino allo scorso dicembre di poter firmare un rinnovo di contratto, verrà infatti sostituito da un pilota leggendario, il sette volte iridato Lewis Hamilton. Un pilota di grande levatura che arriverà sicuramente in Ferrari per puntare alla vittoria. Un obiettivo che anche Sainz avrebbe voluto perseguire, se le circostanze fossero state diverse.

Per quanto in quattro anni in Ferrari abbia fatto quasi sempre da ‘scudiero’ per Leclerc, Sainz è sicuro di non essere da meno del monegasco. E anzi, di non essere da meno di nessun altro in pista: “Io sono certo che al 100% della mia forma sono il migliore, battermi è davvero difficile. Mi manca la costanza, sia Charles che Lewis sono più regolari di me“.

Parole molto chiare ed esplicite rilasciate dal pilota Ferrari al ‘Corriere della Sera’. Una dichiarazione che sembra quasi un guanto di sfida lanciato alla Rossa e al futuro ferrarista Hamilton in vista del 2025. Per quanto lo spagnolo rimarrà sempre legato a Maranello e all’intera squadra italiana, dall’anno prossimo sarà concentrato solo sulla Williams, con un obiettivo in più: far rimpiangere ai vertici Ferrari le proprie scelte.