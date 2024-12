Altro che tennis, Jasmine Paolini ‘cambia’ sport: è uno show

Sorprendente Jasmine Paolini: la migliore tennista italiana del momento ha dimostrato di potersi ‘esibire’ anche in un’altra circostanza

Difficilmente Jasmine Paolini potrà dimenticare il 2024. Un’annata che l’ha vista crescere in maniera esponenziale e mettere in mostra un tennis bello ed efficace, oltre a raggiungere risultati straordinari sia nel singolare che nel doppio. Non a caso la toscana è considerata una delle giocatrici migliori del momento, con un ottimo piazzamento nel ranking WTA.

L’attuale numero 4 al mondo viene infatti da momenti di gloria assoluti. Nell’annata che sta per terminare si è tolta la soddisfazione di vincere il suo primo torneo Master 1000 in carriera, a Dubai, per poi andarsi a giocare due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon) senza però riuscire a trionfare, ma alimentando la sua crescita professionale. Molto bene anche nel doppio con Sara Errani, visto che le due sono state in grado di vincere la medaglia d’oro olimpica nel torneo femminile a Parigi 2024.

Come ciliegina sulla torta, la stagione della Paolini si è conclusa con la vittoria della Billie Jean King Cup, il corrispettivo femminile della Coppa Davis, con la nazionale azzurra. La classe ’96 è stata tra le trascinatrici assolute della squadra italiana, alla conquista di un trofeo che mancava da 11 anni.

Non solo tennis: Jasmine Paolini è super anche nei tuffi

Un’atleta forte e completa, capace dunque di dominare con la racchetta in pugno sia nel singolare che nel doppio. Una tennista così rilevante non si vedeva dai tempi di Francesca Schiavone, della quale Jasmine Paolini ha eguagliato il piazzamento record nella classifica mondiale WTA, ovvero il suo attuale quarto posto.

Ma oltre al tennis c’è di più. Infatti Jasmine, nel suo tempo libero ama dilettarsi anche in altri frangenti, dove ha dimostrato di essere altrettanto brava. In particolare nei tuffi, uno sport che è noto per richiedere precisione, stile, muscolarità e coordinazione totale.

In realtà la modalità di tuffo della Paolini è prettamente ‘vacanziera’. Infatti la tennista azzurra si sta godendo un po’ di meritato relax alle Maldive dopo la stancante ma soddisfacente stagione sportiva, concedendosi così un po’ di sole e mare tropicale. Sui suoi account social è spuntato un video in cui si diletta in tuffi in mare, ma con uno stile tutto suo.

Non possiamo certo dire che la Paolini abbia la stessa tecnica di Tania Cagnotto, ma fa piacere vedere Jasmine sorridente e divertita, a ricaricare le pile in vista di una nuova stagione tennista, che si aprirà con gli Australian Open di gennaio.