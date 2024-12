Gran Galà del Calcio, la Top11 della scorsa Serie A: presenti 7 calciatori dell’Inter

Svelata la Top 11 della scorsa Serie A al Gran Galà del Calcio. In porta Yann Sommer dell’Inter. In difesa Raoul Bellanova dell’Atalanta (l’annata passata al Torino), Riccardo Calafiori ora all’Arsenal (l’anno scorso a Bologna), Alessandro Bastoni e Federico Dimarco dell’Inter. A centrocampo ancora Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu dell’Inter, con Teun Koopmeiners della Juventus (l’anno scorso con l’Atalanta). In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram con Joshua Zirkzee del Manchester United (l’anno scorso a Bologna).