Addio ad una bandiera: sport italiano in lutto

Sport italiano in lacrime dopo essere stato colpito da un nuovo tragico lutto: scompare una vera e propria bandiera

Un nuovo e tragico lutto si è abbattuto sul mondo sportivo italiano, privandolo di un altro punto di riferimento e lasciando senza parole tutti i tifosi che non possono trattenere le lacrime davanti a questa notizia.

In particolar modo a piangere è il mondo del rugby che ha dovuto dire addio ad uno dei suoi simboli vale a dire Aldo Guerra. Docente di scienze motorie in pensione e bandiera del Rugby Benevento, Guerra si è spento all’età di 70 anni e la sua morte è stata accolta con sorpresa e sgomento, dato che nessuno si aspettava di ricevere una notizia simile.

Vera e propria istituzione del movimento rugbistico sannita, sotto l’ala di Aldo Guerra sono tantissimi i giovani che si sono formati, apprendendo da lui valori importantissimi quali senso di responsabilità, lealtà e l’aiutarsi l’un l’altro tanto in campo quanto nella vita. Insegnamenti fondamentali quelli di Guerra che lascia un’eredità ricchissima e di certo nessuno dimenticherà il contributo che ha dato.

Lutto nel rugby: addio allo storico tecnico Aldo Guerra

A cavallo degli anni settanta ed ottanta, prima di diventare allenatore, Aldo Guerra è stato uno dei pilastri del Rugby Benevento. Nel corso della sua carriera, ha mostrato sempre quei valori che poi ha trasmesso come allenatore ai giovani ragazzi che hanno avuto l’opportunità di allenarsi e crescere insieme a lui, divenendo grazie a lui degli uomini responsabili e con un grande senso di disciplina.

Guerra non è stato solo allenatore, ma anche un educatore ed ha sempre insegnato ai suoi ragazzi ad aprirsi alla diversità e alla inclusività, rispettando tutti sempre e allo stesso modo. Era questo in particolare a rendere il tecnico così amato nel rugby sannita e non solo e la sua perdita non può non essere considerata grave per lo sport italiano dato che persone come Aldo Guerra difficilmente si trovano ancora in giro.

I suoi sforzi sono stati riconosciuti nel 2009 quando fu premiato con Gladiatore Sannita, onorificenza consegnatagli per il contributo dato al mondo del rugby come giocatore prima e come allenatore poi. Tre anni fa, invece, Guerra fu insignito dell’onorificenza della FIR per i tanti anni trascorsi nel mondo del rugby dando il massimo per migliorare e dare nuova linfa a questo sport. Insomma, un personaggio come Aldo Guerra sarà proprio impossibile da dimenticare