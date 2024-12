Colpo di scena Berrettini: questa proprio non se l’aspettava

Il colpo di scena che vede protagonista Berrettini ha lasciato senza parole tutti i fan del tennista romano: non se l’aspettava nemmeno lui.

Il 2024 è stato senza dubbio l’anno della rinascita per Matteo Berrettini. Dopo i problemi fisici che lo hanno costretto a rimanere a lungo lontano dai campi, il tennista romano ha ritrovato una buona condizione e di conseguenza anche risultati importanti.

In questa stagione sono infatti arrivati 3 titoli ATP su 4 finali disputate (Marrakech, Gstaad, Kitzbuhel) e soprattutto il successo in Coppa Davis: un trionfo a cui Berrettini ha dato un grande contributo, prendendosi la rivincita dopo aver potuto solo tifare sugli spalti i suoi compagni di squadra nel 2023.

Un ritorno salutato con soddisfazione da tutto il mondo del tennis, non soltanto quello italiano. Il sogno è che Berrettini possa tornare ai livelli della finale di Wimbledon del 2022 (poi persa contro Djokovic) ma ciò che conta è che l’atleta italiano sia di nuovo competitivo. Già il fatto di essere risalito alla posizione numero 34 del ranking è un ulteriore segnale della sua crescita.

Ultim’ora Berrettini: dichiarazioni a sorpresa, fan spiazzati

Una tenacia che consente a Berrettini di ricevere tanti elogi non solo dai tifosi ma anche da protagonisti del mondo del tennis, sia del presente che del passato. Proprio nelle scorse ore sono arrivati i complimenti di un ex campione nonché numero uno del mondo come Andy Roddick.

Lo statunitense, nel corso del suo Podcast Served with Andy Roddick, ha parlato del movimento tennistico italiano in grande ascesa sottolineando che le vittorie in Davis e nella Billie Jean King Cup non sono casuali. Ovviamente Roddick si è soffermato soprattutto sullo straordinario talento di Jannik Sinner ma non manca di menzionare anche Matteo Berrettini.

Per l’ex tennista statunitense, infatti, Berrettini ha disputato una grande Coppa Davis trascinando l’Italia al successo. “Quest’anno ha vinto 3 match senza mai perdere”, le parole di Roddick che poi ha ricordato gli importanti successi conseguiti in carriera dal 28enne romano: “In carriera ha vinto un Queen’s, è arrivato in finale a Wimbledon e il Covid lo ha fermato quando sarebbe stato uno dei 3-4 favoriti”.

Il ritorno di Berrettini spinge Roddick a immaginarlo protagonista nel 2025. “E’ un giocatore fenomenale sul veloce“ – conclude Roddick – ed è proprio in quei tornei che si aspetta da lui “grandi cose“.