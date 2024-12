Ferrari in festa, campione ad Abu Dhabi: classifica stravolta

Può succedere di tutto in Formula 1 in attesa dell’ultimo Gran Premio della stagione ad Abu Dhabi: la Ferrari è ancora in corsa Ad Abu Dhabi, il Mondiale di Formula 1 2024 vedrà il suo epilogo con l’assegnazione, all’ultima gara della stagione, del titolo costruttori. Max Verstappen ha già conquistato il suo quarto mondiale piloti a Las Vegas. L’altra classifica, invece, è ancora aperta. Nonostante la sprint del Qatar avesse distrutto quasi del tutto le speranze della Ferrari al cospetto della McLaren capolista, la gara della domenica ha detto tutt’altro.

Il secondo posto di Charles Leclerc ed il sesto di Carlos Sainz hanno consentito alla Ferrari di tornare a -21 punti di distanza dalla McLaren che, in Qatar, ha chiuso al terzo posto con Oscar Piastri e al decimo Lando Norris. Ad Abu Dhabi, quindi, le due Ferrari arrivano in volata contro le due McLaren che hanno commesso qualche errore di troppo lo scorso weekend.

È chiaro, servirà comunque un’impresa nell’ultimo weekend di gara della stagione, ma la Formula 1 ci ha insegnato che tutto è possibile. Di seguito le due principali combinazioni possibili che potrebbero consentire alla Ferrari di tornare a vincere un titolo che, a Maranello, manca da 16 anni.

Campionato costruttori, le combinazioni: così la Ferrari vince il titolo ad Abu Dhabi

La penalità inflitta a Lando Norris in Qatar ha riaperto tutto. Adesso le Ferrari possono nuovamente sognare l’impresa, anche se le combinazioni favorevoli non sono così ampie a favore del team di Maranello.

La Ferrari diventerebbe campione del mondiale costruttori se le due monoposto di Leclerc e Sainz arrivassero prima e seconda ad Abu Dhabi (portando a casa 44 punti), con Lando Norris e Oscar Piastri oltre la terza posizione. Le sei vittorie stagionali (compresa quella ipotetica di Abu Dhabi) consentirebbero ai due ferraristi di salire sul gradino più alto del podio anche se non dovessero conquistare il giro veloce in gara.

Se Leclerc e Sainz dovessero chiudere l’ultimo GP al secondo e terzo posto, invece, servirebbero un settimo ed un ottavo posto delle due McLaren. Due scenari difficili da concretizzare ma, indubbiamente, la speranza c’è. Quella di Abu Dhabi, peraltro, sarà anche l’ultima gara in Ferrari di Carlos Sainz, atteso la prossima settimana dai primi test con la Williams, previsti sempre sul circuito di Yas Marina dove domenica 8 dicembre si gareggerà dalle ore 15.