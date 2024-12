Inter, la ripresa dei lavori e la gestione delle forze per Inzaghi

Con le inevitabili conseguenze mentali per quanto accaduto durante la trasferta di Firenze, l’Inter ha usufruito del giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi ed è pronta a riprendere il lavoro ad Appiano in vista del prossimo impegno di campionato. La gara in questione sarà quella di venerdì, in casa contro un Parma rinfrancato dalla bella vittoria ottenuta contro la Lazio con la contestuale prospettiva di evitare di perdere contatto con il Napoli che guida il gruppo di testa.

I pensieri legati al calendario cono evidentemente secondari, e nemmeno il consiglio straordinario di Lega ha già reperito un giorno preciso per incasellare il recupero della partita del Franchi. Il match verrà disputato nella prima data utile, dunque con le valutazioni che dovranno tenere conto del prosieguo degli impegni europei delle due compagini. La tempistica porterà realisticamente al mese di febbraio a patto che sia nerazzurri che viola riescano a qualificarsi alle fasi a eliminazione diretta delle rispettive competizioni continentali senza passare dai playoff.

Con la ripresa degli allenamenti partiranno anche le valutazioni da parte di Simone Inzaghi in relazione alle scelte di formazione, tenendo conto che il martedì successivo la squadra sarà già impegnata nella potenzialmente decisiva trasferta di Leverkusen in Champions League.