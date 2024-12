Nuovo Zanardi in Formula 1: annuncio pazzesco

La Formula 1 potrebbe aver trovato il ‘nuovo’ Zanardi: l’annuncio ha mandato letteralmente in estasi i tantissimi fan del campione paralimpico

I tantissimi appassionati di automobilismo cercano sempre qualche notizia in più sulle condizioni di salute di Alex Zanardi. Dal terribile incidente del 19 giugno 2020 il campione paralimpico non è più comparso in pubblico: la sua famiglia ha voluto mantenere il più stretto riserbo, riuscendo a non far trapelare quasi nessuna informazione. Da quasi tre anni Zanardi è tornato a casa e prosegue la riabilitazione circondato dall’affetto delle persone che lo amano e non hanno mai smesso di stargli accanto.

In attesa di poter ricevere qualche aggiornamento significativo sui suoi progressi, i fan di Zanardi ripensano alla carriera del campione bolognese, caratterizzata anche da alcune stagioni in Formula 1. L’ex pilota ha guidato vetture come la Jordan, la Minardi, la Lotus e la Williams, disputando in tutto 44 Gran Premi: un solo punto conquistato, nel Gran Premio del Brasile del 1993 con la Lotus.

Al di là dei risultati ottenuti, in tanti ricordano con piacere la presenza di Zanardi nel Circus per le sue straordinarie qualità umane oltre a quelle sportive. Ma chi potrebbe essere oggi un profilo in grado di ricordare Alex Zanardi? Un fan su X ha provato a fare un paragone che non è passato inosservato.

Un ‘nuovo’ Zanardi in pista: è lui il prescelto

Stefano Giardulli, utente su X, ha infatti indicato Oliver Bearman come il pilota che gli ricorda di più il campione paralimpico: “Oliver bearman mi ricorda tanto Alex Zanardi”. Quest’anno il 19enne ha esordito in un Gran Premio di F1 con la Ferrari, sostituendo Carlos Sainz impossibilitato a correre in Arabia Saudita a causa di un’appendicite. Bearman ha fatto subito vedere di avere grande qualità, riuscendo a concludere al settimo posto con la SF24.

Il 19enne britannico, attivo in Formula 2 con la Prema Racing, ha poi avuto occasione di correre altri due Gran Premi in questa stagione, anche se con la Haas: due gare in cui Bearman ha confermato tutto il suo talento, centrando un’altra volta la zona punti (decimo posto in Azerbaigian) e concludendo al dodicesimo posto in Brasile.

Risultati importanti che hanno convinto la scuderia statunitense con sede a Banbury, nel Regno Unito, ad affidargli un volante per il Mondiale 2025. Per Bearman sarà la grande occasione di dimostrare tutto il suo valore e magari far vedere di meritare, come sportivo e come uomo, l’accostamento a un grande campione come Alex Zanardi.