Anna Kalinskaya in lacrime: Sinner sconcertato

Nuova puntata della telenovela sulla vita privata del campione azzurro: la reazione della russa sconcerta Jannik Sinner e i suoi tifosi

C’è la carriera, mai così foriera di risultati eccezionali, col tennista altoatesino che ha infranto quasi ogni tipo di record in un 2024 che è già leggendario: sette titoli ATP, di cui due Major, la vittoria alle Nitto ATP Finals di Torino e il trionfo in Coppa Davis. Non basta? Allora ecco il record di 73 vittorie in 79 incontri disputati nel circuito. Insomma, un vero cannibale.

Tutto sembra filare per il meglio per Jannik Sinner, se non fosse per due spine che, a diverso titolo, occupano la sua mente e il suo cuore. Sebbene non abbastanza pungenti, evidentemente, da compromettere le sue eccezionali prestazioni sul campo.

La prima è l’attesa, che si farà via via più spasmodica col passare delle settimane, per la sentenza del TAS di Losanna sulla vicenda Clostebol. Il ricorso presentato dalla WADA contro la sentenza dell’ITIA verrà emesso con l’anno nuovo. Forse addirittura dopo quegli Australian Open in cui il fenomeno azzurro è chiamato a confermarsi campione dopo il trionfo dello scorso gennaio.

Poi ci sono le questioni di cuore, sempre gelosamente custodite nel privato dall’altoatesino ma che, suo malgrado, sono inevitabilmente venute alla luce. Impossibile infatti non notare, da parte di chi è sempre molto attento agli indizi social, che Anna Kalinskaya – per qualcuno già ex di Jannik – non ha neppure fatto i complimenti al tennista dopo il trionfo di Torino. E che la stessa atleta russa fosse a Miami a rilassarsi mentre il suo compagno (ex?) era in Europa a dettare legge ancora una volta.

Anna Kalinskaya, la confusione social spiazza Jannik

Come anticipato, c’è chi sostiene che Jannik e Anna non stiano più insieme. E che la causa della presunta separazione sia da ricercare nel nuovo assalto portato da Maria Braccini, ex fidanzata del campione, che si sarebbe rifatta sotto negli ultimi tempi. I due si sarebbero anche incontrati a Torino, alimentando voci su un ritorno di fiamma per la nota influencer.

A gettare benzina sul fuoco dello scoop c’è poi l’attività social di una ‘finta’ Anna Kalinskaya, che sul profilo X manda cuori e messaggi d’amore al campione della Val Pusteria.



Dal vero profilo, ma Instagram, della tennista moscovita, non c’è traccia di Jannik da ormai qualche settimana. Una delle ultime azioni di Anna sul suo account è la reazione, con un emoji delle lacrime e un cuore, per il ritiro dalle competizioni tennistiche della connazionale Elena Vesnina. Nulla più. I tifosi sono spiazzati, e forse lo è anche Jannik. Che però, a differenza degli utenti, sa benissimo come stanno le cose.